Luego de la inesperada salida de Migbelis Castellanos del programa 'Enamorándonos', los fieles seguidores de la producción empezaron a preguntarse quién asumiría su lugar. La respuesta vino más temprano que tarde, cuando la misma reina de belleza venezolana develó en una de las transmisiones del programa el nombre de Kiara Liz Ortega.

"Ya sé que estoy muy emotiva y también muy sensible porque me voy, pero me voy muy contenta porque quien viene a formar parte de la familia de 'Enamorándonos' es alguien que ustedes ya han visto en sus casas en este estudio y es la presentadora Kiara Liz", compartió Migbelis al despedirse del programa.