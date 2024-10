Pocas familias han tenido la lupa encima como la que formó en su momento Angélica Rivera 'La Gaviota' y el ahora expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. La relación entre ellos, centro de especulaciones, siempre fue un misterio. Ahora, la hija mayor de la actriz, Sofía Castro, ha destapado un poco el velo y lo que ha contado es desgarrador.

Hace un mes, Sofía se robó los reflectores tras su tan esperada boda con el empresario Pablo Bernot. Hoy, vuelve a ser noticia por unas declaraciones hechas en el podacst de Aislinn Debez, hija del comediante mexicano Eugenio Derbez, donde abre su corazón y habla del renacimiento que ha sentido en los distintos aspectos de su vida.

La joven actriz fue invitada a 'La Magia del Caos', el podcast de Aislinn. En medio de una conversación amena, Sofía habló de distintas situaciones que ha tenido que afrontar a lo largo de sus 27 años, tales como relaciones abusivas, trastornos de la conducta alimenticia, las críticas, entre otros.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de la audiencia fue el de la relación de su madre, La Gaviota con Peña Nieto. Sofía reveló lo que significó para ella ser parte de la familia presidencial, recordando los buenos momentos, pero también aquellos no tan agradables.

"Él quiso ser presidente. No nosotros quisimos ser parte de la familia presidencial", exclamó Castro durante su conversación con Aislinn.

Te podría interesar: Latin Billboards 2024: Los looks más impactantes

A lo largo del sexenio presidencial, tanto Sofía como todos los miembros de la familia se volvieron en blancos para la prensa. Castro declara que la narrativa que se construyó alrededor de ella y los demás miembros de su familia era una mentira con la que tuvo que lidiar cuando ella y sus hermanos aún eran menores de edad al iniciar el período presidencial.

Pero las complicaciones no pararon con las críticas. Sofía relata que la decisión de su padrastro de ser presidente y su victoria en las urnas también trajo consigo una serie de complicaciones profesionales para ella. Castro declara que a lo largo de esos seis años fue muy complicado conseguir trabajos como actriz, ya que nadie en el mundo del entretenimiento quería ser vinculado con la familia presidencial.

A pesar de no ser una situación provocada por ella, la actriz explica que en su momento no lo entendía, pero que con los años ha logrado comprender el enojo y disconformidad de las personas con relación al expresidente.

"No me estoy haciendo la víctima, no pretendo hacerme la víctima, entendemos que fue donde nos tocó estar y entiendo el enojo de las personas en ese entonces", manifestó Sofía a Aislinn.