A Ricky Martin se le han conocido tres novias en el mundo del espectáculo, ellas son: Alejandra Guzmán, Rebecca de Alba y Sasha Sokol. Ahora, a pesar de haber anunciado que era homosexual en marzo de 2010 y de su separación de su esposo Jwan Yosef, aseguran que está saliendo con una rubia.

Se trata de la modelo y actriz española Esther Cañadas, con quien apareció de la mano en la alfombra roja de la exclusiva gala de 'Caring for Women 2024' a propósito de la Semana de la Moda en Nueva York.

¿Quién es Esther Cañadas?

Cañadas nació el 4 de marzo de 1977, inició en el mundo de la moda a los 15 años de edad en Barcelona, España. Dos años más tarde viajó a Nueva York, Estados Unidos, para formar parte del concurso Supermodelos. En la actualidad, la mujer ha desfilado con numerosas pasarelas como las de Milán y París y también ha trabajado para destacadas marcas de la talla de Versace, Chanel, Michael Kors, Calvin Klein, Alexander McQueen, Chloé, Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, entre otras.

Por si fuera poco, ha sido la musa de la diseñadora estadounidense Donna Karan e imagen de la marca.

Luego de su destacado paso por la industria de la moda, la artista se convirtió en actriz en 1999 con su trabajo en la película 'The Thomas Crown Affair', donde compartió créditos con famosos actores como Rene Russo y Pierce Brosnan. También actuó en 'Torrente 2: Misión en Marbella' y 'Trileros'.

Pasaron varios años, no continuó actuando para dedicarse a ser madre y esposa, pero en 2020 hizo su regreso triunfal a las pasarelas en el desfile 'Gran Finale de Balmain' después de una ardua lucha contra la vasculitis. Ahora, reaparece con Martín, quien lejos de ser su pareja, es su gran amigo desde hace muchísimos años.

La relación entre Ricky y Esther

La dupla guarda una gran amistad desde hace décadas, de hecho, la modelo cada vez que puede, acompaña a la estrella en sus conciertos como fue el caso del más reciente, celebrado en el Festival Starlite de Marbella este verano.

Tanta es su complicidad, que el artista boricua se hospedó en 2011 en casa de la rubia en la ciudad de Madrid y en diferentes ocasiones le ha dedicado mensajes de admiración y agradecimiento por estar siempre a su lado.

Esther era fiel seguidora de la música de Martín y él admiraba su forma de modelar, un día coincidieron en una obra humanitaria de la Fundación Sabera, que tenía el objetivo de ayudar a los niños más necesitados de Calcuta, La India y desde entonces cruzaron sus almas.

En 2023, años después de consolidar su bonita amistad, las estrellas posaron juntas para la revista Vogue en Español y conversaron sobre su relación de amigos que perdura hasta entonces.

"Con Esther me siento muy cómodo y puedo dejar a un lado todas las inhibiciones si ella está a mi lado. Ella sí que es una gran estrella de la pasarela. Sin embargo, su perfecta figura no me intimida porque, entre otras cosas y ante todo, es mi gran amiga.", aseguró el boricua en aquella oportunidad.