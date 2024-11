El cantautor español Alejandro Sanz y Candela Márquez han acaparado todas las miradas tras su debut como pareja durante la 'Gala Persona del Año' en Miami, un evento que precede a los prestigiosos Latin Grammy.

Esta aparición pública no solo marca un hito en su relación, sino que también ha generado un aluvión de comentarios entre sus seguidores y fanáticos.

La noche del evento, celebrado en el Miami Beach Convention Center, fue un verdadero espectáculo. Alejandro y Candela llegaron juntos, desbordando felicidad y complicidad, lo que dejó claro que su relación va en serio. La gala, que rindió homenaje al reconocido artista Carlos Vives, se convirtió en el escenario perfecto para que la pareja mostrara su amor al mundo.

La actriz Candela Márquez, quien ha sido objeto de atención mediática desde que se hizo pública su relación con Sanz, deslumbró con un vestido blanco de escote corazón y una abertura lateral que resaltaba sus piernas. Su look fue complementado con sandalias brillantes y un maquillaje suave que realzaba su belleza natural. La actriz lució una melena rizada con un semirrecogido que le daba un aire fresco y juvenil.

Te puede interesar: Los romances públicos con famosos de Candela Márquez, la nueva conquista de Alejandro Sanz

Una relación oficial

Por otro lado, Manuela Sanz, la hija de Alejandro con Jaydy Michel, también estuvo presente. Su elección de un vestido negro de encaje floral contrastó con el atuendo de su padre y su nueva pareja. Manuela optó por un look más sobrio pero igualmente elegante, lo que demuestra su estilo personal y madurez a pesar de su juventud.

Pero lo que más llamó la atención fue que fueran juntos. El que Sanz haya ido con las tres demuestra que el romance con Candela está muy lejos de ser pasajero. ¡Ya comparte con la familia!

Read more Las actuaciones más memorables de los Latin Grammy: Un recorrido por la música latina Las actuaciones más memorables de los Latin Grammy: Un recorrido por la música latina

Durante la velada, Alejandro no pudo ocultar su felicidad. Se mostró cariñoso con Candela, posando juntos para los fotógrafos en varios momentos. Este evento no solo fue una celebración de la música latina, sino también una reafirmación del amor entre ellos. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar; muchos admiradores expresaron su alegría por ver a Sanz tan enamorado.

La relación entre Alejandro y Candela comenzó como una amistad especial hace unos meses. Según fuentes cercanas a la pareja, el cantante no buscaba una relación seria mientras trabajaba en su nuevo álbum. Sin embargo, el amor floreció naturalmente entre ellos, llevando a este hermoso debut público.

Las redes sociales han sido testigos del romance entre Alejandro Sanz y Candela Márquez. Desde declaraciones románticas hasta publicaciones compartidas, ambos han utilizado estas plataformas para expresar sus sentimientos. Un mensaje destacado de Alejandro decía: "No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza", lo que provocó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

Los comentarios sobre su debut han sido abrumadoramente positivos. Los fans elogian no solo el estilo de Candela sino también la conexión evidente entre ambos.

La presencia de Manuela Sanz durante el evento también ha sido motivo de conversación. La joven diseñadora ha demostrado tener una buena relación con Candela, lo cual es fundamental para cualquier pareja que se involucre con alguien que ya tiene hijos. Este aspecto familiar ha añadido una capa adicional a la historia romántica de Alejandro y Candela.

El debut como pareja de Alejandro Sanz y Candela Márquez ha sido todo un éxito mediático. No solo han capturado la atención del público por su amor, sino también por sus estilos únicos en la alfombra roja. La combinación de talento musical y actuación ha hecho que esta pareja sea digna de atención en el mundo del entretenimiento.