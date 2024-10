La actriz española Candela Márquez, tiene más de una década haciendo cine, televisión y teatro, pero más conocidos que sus personajes han sido sus romances con figuras del entretenimiento. El nombre más reciente es el del cantautor español Alejandro Sanz, pero antes de él hubo varios famosos mexicanos.

Ahora que está saliendo con uno de los artistas más importantes de la música latina, la atención se ha ido nuevamente a la lista de romances confirmados de Candela, que incluye a Adrián Uribe y Luis 'Potro' Caballero, aunque también se le ha relacionado con José Manuel Figueroa y Salvador Zerboni.

Lo extraño es que pocos de sus ex tienen cosas buenas que hablar de ella.

Un ¿trío?

El mayor escándalo que ha tenido en su vida personal se desató en 2023, cuando realizaba la obra de teatro 'Los Amantes Perfectos', en la que también actuaban Jorge Salinas, Ivonne Montero, Sherlyn y Victoria Ruffo.

El cartel se completaba con Pablo Montero y Cristán de la Fuente, quienes se pelearon físicamente y a puño limpio a principios del mes de julio. Supuestamente, lo que propició el pleito fueron celos por Candela, a la que los dos actores habrían pretendido románticamente.

Poco después, Candela anunció que dejaba la obra, mientras que el productor de la obra Omar Suárez rechazó los rumores. Eventualmente, la artista española regresó y se calmaron las aguas, pero toda la movida del elenco tenía al público convencido de que el triángulo o conato de triángulo fue verdad.

Candela Márquez y Adrián Uribe

La relación entre los dos actores duró casi dos años, durante los que eran inseparables. No escondían la relación en las redes sociales y de hecho, Uribe hasta llegó a hablar de boda durante una entrevista en 2016 con el programa 'Hoy', el matutino de la cadena Televisa.

Sin embargo, terminaron a finales de 2017 y la actriz española confesó haberla pasado muy mal por la ruptura. Aunque nunca se supo por qué terminaron, los rumores apuntaron hacia una infidelidad de él.

El romance con Potro Caballero

El año pasado Candela salió por un tiempo con el podcaster y estrella de realities, aunque él mismo dijo que no duró demasiado. "No lo sé, la relación se fue dando poco a poco, la convivencia nos ayudó mucho, había una atracción muy fuerte entre los dos, es una mujer muy guapa", dijo Potro sobre el romance que comenzó cuando ambos competían en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', el reality del matutino de Televisa.

"Pero creo que ella tiene otras prioridades en su vida: no tener una relación formal, ni respetar una relación. Yo intenté hacer las cosas bien, pero estoy seguro de que las cosas suceden por algo", indicó El Potro al confirmar la ruptura.

Sin embargo, durante la más reciente temporada de 'La Casa de los Famosos México' Potro confesó que el romance había acabado con él. "Me destrozó", confesó tras tildarla de "loca" y "oportunista".

La relación con Zerboni tampoco terminó bien

Durante una entrevista en el programa 'El Minuto que Cambió mi Destino', Salvador Zerboni habló sobre sus amores pasados. Cuando le preguntaron por ella, su respuesta fue fuerte.

"¿Candela?, ¿quién es? ah, la española, ese fue sólo un desliz. Nunca suelo hablar mal de una mujer, pero los hechos hablan por sí solos, y si alguien se mete a estudiar la vida de esta mujer pueden encontrar tantas cosas tan feas que ha hecho y no me gustó todo lo que hizo", dijo el actor. "Me hizo cosas malas definitivamente, no estuvo bonito, hay una diferencia entre una mala persona y un mal ser humano, son cosas distintas, y para mi punto de vista ella es un mal ser humano".

En lo profesional, Candela Márquez es conocida por su participación en telenovelas como 'Muchacha Italiana Viene a Casarse', 'Betty en NY' la versión de Telemundo de 'Yo Soy Betty La Fea' y 'Malverde, el Santo Patrón'.

Ahora, obviamente su nombre vuelve a los titulares por otra relación amorosa. Ojalá que le vaya mejor con Alejandro Sanz.