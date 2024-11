Las redes sociales han tenido un increíble impacto en la vida de las personas y organizaciones. El número de usuarios aumenta cada día más y la creatividad para crear contenido ha sobrepasado los límites. En este sentido, los influencers están dispuestos a todo por obtener likes, interacciones y seguidores y una tiktoker, transformada en una quinceañera de 50 años recién cumplidos no ha sido la excepción.

Te puede interesar: Denuncian a una familia de TikTok por vivir en un pequeño apartamento de un dormitorio con 4 hijos... y uno en camino

La mujer que se hace llamar @Iylyveritovargasq compartió un video en TikTok de la celebración de sus 50 años que revolucionó las redes sociales. En el clip, ella aparece como toda una quinceañera, con un vestido rosa claro, unos tenis color blanco y un peinado, que según sus seguidores, la hace lucir de menor edad.

Al ritmo de 'Dancing Queen', la icónica canción del grupo sueco ABBA, la señora bailó acompañada de sus hijos en su fiesta de cumpleaños. En el video se hizo viral en redes, la creadora de contenido se ve siguiendo una coreografía junto a sus jóvenes retoños, quienes parecían emocionados por bailar al lado de su progenitora.

Los usuarios de internet no desaprovecharon el momento y comentaron: "En mis 50 me enteré que mi esposo me era infiel y se fue con otra, pero la vida continua yo hice mi fiesta igual gocé duro por una sencilla razón: me amo y merezco lo mejor. Feliz 50"; "Tendré que decirle a mi hijo: yo tengo 2 hijos, pero una es mujer tiene 24 años y mi hijo 14 y yo para el próximo año cumplo 50"; "Si tuviera mis hijos, sería hermoso, pero no tengo el único que tuve se fue al lado de Dios, y en unos años cumpliré 50"; "Prometo hacer mi fiesta a los 50 como si fueran mis 15 años que no tuve porque en ese mismo año murió mi mamá, ella murió en marzo y yo soy de agosto".

Aunque el momento fue aplaudido por los asistentes, los retoños de la cumpleañera no fueron los únicos en pasar al frente del escenario de la gran noche. En un segundo y tercer video las mujeres (hermanas y sobrinas) tuvieron su oportunidad de demostrar que llevan el ritmo en la sangre con una cumbia sabrosa, pero en realidad fue un hombre vestido de indio que se robó el show.

El caballero no solo siguió los pasos de baile de las chicas antes mencionadas, sino que además apareció con un traje que dejaba poco a la imaginación, robándose las miradas de aquella divertida noche familiar.

Al parecer, el señor era un stripper contratado para sorprender a la cumpleañera, pero él se paseó por todas las mujeres que se encontraban en el agasajo. Su sensual baile puso a vibrar el lugar ambientado con globos, telas blancas y doradas y unas luces que hacían alusión a una discoteca.