El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien continúa con su campaña en busca de un segundo periodo presidencial por el Partido Republicano, no deja de ser motivo de controversia.

En los últimos tiempos, ha estado constantemente en el ojo público, no solo por sus discursos y promesas electorales, sino también por varios sucesos que han marcado su trayectoria política.

En el mundo del entretenimiento, Trump sigue en el ojo del huracán, y no por razones positivas. Cada vez son más las celebridades que expresan su descontento por el uso de su música en los actos de campaña del expresidente.

ABBA rechaza a Donald Trump

El rechazo más reciente a Trump vino desde Escandinavia. La legendaria banda sueca ABBA solicitó formalmente que se deje de reproducir su música en los eventos de Trump.

En un comunicado emitido por Universal Music, la compañía discográfica aclaró que no ha autorizado el uso de las canciones del grupo en los mítines políticos de Trump. "Exigimos que se retire inmediatamente nuestro material", fue el contundente mensaje emitido.

Este pronunciamiento se produjo tras un reporte del periodista sueco Svenska Dagbladet, quien informó sobre un mitin de Trump en Minnesota, donde se escuchó la famosa canción 'The Winner Takes It All', acompañada de un video de diez minutos que incluía otros éxitos de ABBA, como 'Money, Money, Money' y 'Dancing Queen'.

Con ABBA, el número de artistas que han mostrado su rechazo al uso de su música en los eventos de campaña de Trump a lo largo de su carrera política ya supera los 15. Este fenómeno, que comenzó en 2015, sigue sumando nombres y no parece que vaya a detenerse pronto.

REM – 2015

"Váyanse a la mierd*, todos ustedes, hombres pequeños, tristes y hambrientos de poder y atención. No usen nuestra música ni mi voz para su estúpida farsa de campaña", dijo Michael Stipe al notar que se había usado una de sus canciones para esta primera campaña.

Rihanna – 2018

"Hemos observado que el presidente Trump ha usado composiciones musicales y grabaciones [de Rihanna], incluyendo su éxito 'Don't Stop the Music', en relación con una serie de eventos políticos celebrados a lo largo de los Estados Unidos. Como usted sabe, o debería saber, la Sra. Fenty no le ha dado su autorización al Sr. Trump para usar su música. Tal uso es, por tanto, indebido", escribió el equipo legal de la cantante en una carta que pedía el cese y desistimiento, amenazando con más acciones legales.

Steven Tyler – 2018

A diferencia de los artistas antes mencionados, el cantante de Aerosmith no emitió carta alguna por la reproducción de 'Livin' on the Edge', sino que avanzó con una demanda, y esto ocurrió tres años después de que ya se le había advertido a Trump que no usara 'Dream On' en los mítines.

Phil Collins – 2020

"El Sr. Collins no aprueba la aparente trivialización del Covid-19″, se expuso en un documento, añadiendo que el músico tenía "serias preocupaciones" porque el uso de Trump de su música "dañara" la reputación de Collins y es que el expresidente hizo uso de 'In the Air Tonight', un sencillo compuesto en 1981.

John Fogerty - 2020

"Escribí esa canción, porque, como veterano, me indignaba que se permitiera que algunas personas fueran excluidas de servir a nuestro país por tener acceso a privilegios políticos y económicos", declaró Fogerty. "También escribí sobre gente adinerada que no paga lo que le corresponde de impuestos; el Sr. Trump siendo un claro ejemplo de ambos problemas", expresó Forgety en una carta de cese por su tema 'Fortunate Son'.

Los Rolling Stones - 2020

"Esta podría ser la última vez que Trump use alguna canción de Jagger-Richards en sus campañas", dijo el representante de la banda, tras el uso de su tema 'Can't Always Get What You Want' en mítines políticos.

Te puede interesar: Megan Thee Stallion rompe el silencio sobre beef con Nicki Minaj

Entre los años 2020, 2022 y 2023, otros artistas se pronunciaron para solicitar que se dejaran de usar sus producciones, entre ellos: Neil Young, quien intentó demandar, alegando que no tenía la licencia correcta para reproducir su música en sus eventos. Pero, unos meses después, el músico optó finalmente por desestimar voluntariamente la demanda. Por su parte, Neal Schon de Journey presentó una orden de cese, por su tema 'Don't Stop Believin' alegando que el uso de la música de Journey en un evento de Trump era "perjudicial" para su marca. Trump dejó en evidencia su amor por Village People con la reproducción de 'Y.M.C.A.' y 'Macho Man' . Muchos creían que la banda apoyaba al ex presidente, pero también se han opuesto a que siga usando sus canciones.

Las familias de los difuntos Sinéad O'Connor, Isaac Hayes y Tom Petty, también se han pronunciado por el uso de 'Nothing Compares 2 U', 'Hold On, I'm' y 'I Won't Back Down', respectivamente.

Y, en este 2024, se han sumado Johnny Marr por 'Please, Please, Please, Let Me Get What I Want', Céline Dion por su clásico 'My Heart Will Go On', quien originalmente le preguntó en redes sociales:"¿En serio? ¿ESA canción?". Beyoncé se unió con una carta por su tema 'Freedom'. Y Foo Fighters por 'My Hero'.