La periodista e historiadora Ernestina Sodi aún no tiene ni un mes de muerta, y su hermana mayor, la actriz mexicana Laura Zapata, ya ha retomado las agresiones pasivas contra el resto de su familia materna.

En una entrevista con el coreógrafo español Poty Castillo, conocido por haber diseñado y dirigido las danzas en las primeras temporadas del programa de Univision Mira Quién Baila, Zapata fue brutalmente honesta sobre cómo se siente hoy sobre sus hermanas menores, en especial con Thalía, la más joven de todas las Sodi.

¿Qué dijo exactamente?

La charla que será transmitida por el canal Lifetime Latinoamérica, llegó a su punto álgido cuando Castillo le pregunta qué opina de Thalía.

"Últimamente no me ha gustado nada, cómo se conduce, cómo se comporta, lo que provoca y lo que permite", reveló, sin explicar a qué se refería, a pesar de que Castillo le dice "a nosotros nos encanta".

Pero esa no fue la respuesta que causó impresión en los espectadores, fue lo que vino después al confesar que no consideraba que tuviera hermanas, al menos no a las de sangre.

"Dejaron de ser mis hermanas. O quieres que te mienta ¡Ay que lindas, las amo, adoradas, preciosas, bellas" dijo.

Al preguntarle nuevamente si no tenía hermanas, expresó que tenía muchas. "Tengo muchas hermanas, hermanas de camino, de vida, que me quieren, que me respetan, que me reconocen, que me cuidan las espaldas y que serían incapaces de clavarme una daga en el corazón y menos un cuchillo por la espalda", detalló.

Te puede interesar: Thalía regresa a las redes sociales tras la muerte de su hermana y revela crisis de su enfermedad de Lyme

Laura Zapata fue la "maestra" de Thalía

Durante la entrevista, cuando se abordó el tema de la carrera de Thalía, Zapata afirmó que su hermana es "exitosísima y talentosísima" y que aprendió el arte de ella, porque la acompañaba desde muy pequeña a verla trabajar y de ahí aprendió.

"Yo creo que ella tuvo muy buena maestra. Ella me iba a ver entre cajas cuando yo hacía 'Papacito piernas largas', yo le dije a Angélica Ortiz que tenía una hermanita muy linda, por qué no le mandas a hacer un vestidito de época y cuando yo cante este número en el columpio la sientas ahí en el pasto al ladito mío para que adorne", reveló Zapata ofreciendo detalles de cómo fue su relación.

La relación entre Laura Zapata y sus hermanas menores se complicó cuando ella y Ernestina fueron secuestradas y empeoró a medida de que la salud de la abuela materna, que cuidaba Zapata, fue mermando.

Zapata, quien solo comparte la madre con Federica, Gabriela, Ernestina y Thalía Sodi, no acudió a visitar a Ernestina durante sus casi dos semanas en terapia intensiva, antes de morir por complicaciones tras dos infartos.