El carismático actor estadounidense Chris Evans, conocido a nivel mundial por su papel como Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, no solo ha conquistado corazones en la pantalla grande, sino que también ha dejado huella con sus impresionantes tatuajes.

Aunque en su mayoría se le ve luciendo camisas de manga larga o chaquetas en eventos públicos, sus tatuajes cuentan historias profundas y personales que vale la pena explorar.

Aquí damos un paseo por los tatuajes más icónicos de Chris Evans.

Tatuaje del Águila

Uno de sus tatuajes más destacados es un enorme águila que adorna su pecho en el lado derecho.

Este diseño fue revelado por el actor en un video que se hizo viral en su Instagram, donde se le veía disfrutando de un día en la piscina.

Este tatuaje simboliza libertad y fuerza, características que muchos asocian con el personaje que interpretó en las películas de Marvel.

Cita de Eckhart Tolle

Justo debajo de su clavícula, en el lado izquierdo, Evans tiene una cita del autor Eckhart Tolle: "Cuando pierdes el contacto con tu calma interior, pierdes el contacto contigo mismo".

Esta frase refleja su interés por la filosofía oriental y la búsqueda de la paz interior.

En varias entrevistas, ha compartido cómo esta filosofía ha influido en su vida y decisiones.

Tattoo de Dodger

Un tributo a su perro Dodger, este tatuaje lleva el nombre de su fiel compañero. Evans adoptó a Dodger en 2017 y ha hablado abiertamente sobre la pureza de su relación con él.

Este diseño no solo es un homenaje a su mascota, sino también a la conexión emocional que tienen. Durante una entrevista en 'Jimmy Kimmel Live!', expresó: "No me arrepentiré de ese tatuaje. He tenido algunos arrepentimientos, pero no de este".

En honor a Avengers

Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Hemsworth y Chris Evans se realizaron el mismo diseño de tatuaje tras el lanzamiento de su película 'Infinity War'. Evans lo tiene en el antebrazo al igual que Downey Jr.

Tatuaje del signo tauro

En honor a su madre, Lisa Capuano, Chris tiene un tatuaje del signo zodiacal Tauro en su hombro izquierdo. Este gesto muestra el amor y respeto que siente por su familia. Es un recordatorio constante de sus raíces y la importancia de la familia en su vida.

En honor a su amigo

En su costilla derecha se encuentra la frase: "In Loving Memory, Bardsley, With Me Always", esta en honor a su gran amigo Matt Bardsley, quien falleció en un trágico accidente de auto en 2003.

Tattoo 'Lealtad'

En su hombro derecho, lleva la palabra 'Loyalty' escrita en cursiva. Este tatuaje resalta uno de los valores más importantes para él: la lealtad hacia sus seres queridos.

Del que se arrepintió

No todos sus tatuajes han sido de orgullo para él, hay uno en específico que tuvo que ser removido. Se trata de un signo chino llamado 'shí' el cual Evans pensaba que significaba "familia", pero por el contrario su significado era "apellido" por lo que decidió cubrirlo con unas calaveras rodeadas de rosas.

Evans, según reveló en una entrevista en 2023, supera la cantidad de 17 tatuajes en su cuerpo.

🎥|Chris Evans reveals he has seventeen tattoos.😮 pic.twitter.com/RnVZNOi2yD — Chris Evans Content (@CevansContents) April 24, 2023

Constantemente, el actor ha hecho énfasis en que todos sus tatuajes están profundamente arraigados en su sentido de familia y conexión emocional.