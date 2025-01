Oficialmente entramos a la temporada de premios y el Sindicato de Actores de Cine anunció las nominaciones para los Premios SAG 2025, y como siempre, hay sorpresas y desaires que nos han dejado con muchas preguntas sobre lo que pueda pasar en los Oscar 2025.

En este año, las elecciones han sido particularmente controversiales, por lo que vamos a explorar estas nominaciones y lo que significan para la carrera por los premios más prestigiosos de Hollywood.

Nominaciones inesperadas

'The Last Showgirl': Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha sido una sorpresa en la categoría de actriz de reparto por su papel en The Last Showgirl. Su nominación es un recordatorio de su habilidad para resaltar entre sus colegas, especialmente después de su éxito en 'Everything Everywhere All at Once'.

Pamela Anderson: Una nueva contendiente

Pamela Anderson ha superado a grandes nombres en la categoría de mejor actriz por 'The Last Showgirl', agregando complejidad a una carrera ya competitiva. Esto sin duda podría influir en las nominaciones a los Oscar.

'A Complete Unknown': Con cuatro nominaciones

La película 'A Complete Unknown' fue subestimada hasta ahora, pero con cuatro nominaciones en los SAG, incluyendo una para Monica Barbaro, está ganando terreno. Su éxito podría traducirse en nominaciones a los Oscar.

Jonathan Bailey: 'Wicked'

Jonathan Bailey ha sido una sorpresa en la categoría de actor de reparto por su papel en 'Wicked'. Aunque es conocido por su trabajo en televisión, esta nominación marca un punto importante en su carrera cinematográfica.

Los que se quedaron por fuera

Las veteranas que no entraron

Actrices como Kate Winslet, Nicole Kidman y Angelina Jolie no fueron nominadas, lo que las pone en una posición difícil para los Oscar. Esto es especialmente notable después de que Fernanda Torres ganara en los Globos de Oro.

'Sin Sing': No lo logró

A pesar de ser una joya, 'Sing Sing' no logró nominaciones en categorías clave, lo que sugiere que su impulso hacia los Oscar podría estar limitado a Colman Domingo y su guion.

Denzel Washington tampoco

La omisión de Denzel Washington en 'Gladiador II' es sorprendente, especialmente considerando su historial de nominaciones. Esto solo indica que la película ha perdido impulso en la carrera por los premios.

Las sorpresas en las categorías de televisión

En televisión, las nominaciones también han traído sorpresas. Sofía Vergara no fue reconocida por su papel de Griselda Blanco, en la serie 'Griselda' de Netflix. Diego Luna tampoco fue mencionado por su impecable trabajo en 'La Máquina'.

Vale destacar que Kristen Bell, será quien guíe la ceremonia el próximo 23 de febrero y Jane Fonda recibirá un premio en honor a su trayectoria en el cine.

El futuro es incierto para los Oscars

Las nominaciones a los Premios SAG suelen ser un indicador importante de quiénes podrían llevarse los Oscar. Sin embargo, este año ha habido varias sorpresas que podrían alterar las apuestas.

La ausencia de algunas estrellas establecidas y la inclusión de nombres menos esperados han agregado complejidad a la carrera por los premios más prestigiosos de Hollywood.

Nominaciones de los SAG Awards 2025:

Mejor actuación de un actor en papel protagonista

Adrien Brody / László Tóth - The Brutalist

Timothée Chalamet / Bob Dylan - A Complete Unknown

Daniel Craig / William Lee - Queer

Colman Domingo / Divine G - Sing Sing

Ralph Fiennes / Lawrence - Conclave

Mejor actuación de una actriz en papel protagonista

Pamela Anderson / Shelly - La última corista

Cynthia Erivo / Elphaba - Wicked

Karla Sofía Gascón / Emilia/Manitas - Emilia Pérez

Mikey Madison / Ani - Anora

Demi Moore / Elisabeth - La Sustancia

Mejor actuación de un actor en un papel secundario

Jonathan Bailey / Fiyero - Wicked

Yura Borisov / Igor - Anora

Kieran Culkin / Benji Kaplan - A Real Pain

Edward Norton / Pete Seeger - A Complete Unknown

Jeremy Strong / Roy Cohn - El Aprendiz

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario

Monica Barbaro / Joan Baez - A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis / Annette - La última corista

Danielle Deadwyler / Berniece - Piano Lesson

Ariana Grande / Galinda/Glinda - Wicked

Zoe Saldaña / Rita - Emilia Pérez

Mejor actuación de un elenco para película

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor actuación de un elenco de dobles de acción para película

Deadpool y Wolverine

Dune: Segunda parte

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Mejor actuación de actor en una película para televisión o serie limitada

Javier Bardem / Jose Menendez - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Colin Farrell / Oz Cobb - The Penguin

Richard Gadd / Donny - Baby Reindeer

Kevin Kline / Stephen Brigstocke - Disclaimer

Andrew Scott / Tom Ripley - Ripley

Mejor actuación de actriz en una película para televisión o serie limitada

Kathy Bates / Edith Wilson - The Great Lillian Hall

Cate Blanchett / Catherine Ravenscroft - Disclaimer

Jodie Foster / Det. Elizabeth Danvers - True Detective: Night Country

Lily Gladstone / Cam Bentland - Under the Bridge

Jessica Gunning / Martha - Baby Reindeer

Cristin Milioti / Sofia Falcone - The Penguin

Mejor actuación de actor en una serie dramática

Tadanobu Asano / Kashigi Yabushige - Shōgun

Jeff Bridges / Dan Chase - The Old Man

Gary Oldman / Jackson Lamb - Slow Horses

Eddie Redmayne / The Jackal - The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada / Yoshii Toranaga - Shōgun

Mejor actuación de actriz en una serie dramática

Kathy Bates / Madeline Matlock - Matlock

Nicola Coughlan / Penelope Featherington - Bridgerton

Allison Janney / Vice President Grace Penn - The Diplomat

Keri Russell / Kate Wyler - The Diplomat

Anna Sawai / Toda Mariko - Shōgun

Mejor actuación de actor en una serie de comedia

Adam Brody / Noah Roklov - Nobody Wants This

Ted Danson / Charles Nieuwendyk - A Man on the Inside

Harrison Ford / Paul - Shrinking

Martin Short / Oliver Putnam - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White / Carmen "Carmy" Berzatto - The Bear

Mejor actuación de actriz en una serie de comedia

Kristen Bell / Joanne - Nobody Wants This

Quinta Brunson / Janine Teagues - Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas / Tina - The Bear

Ayo Edebiri / Sydney Adamu - The Bear

Jean Smart / Deborah Vance - Hacks

Mejor actuación grupal (ensamble) en una serie dramática

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

Mejor actuación grupal (ensamble) en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Mejor actuación de un grupo de dobles de acción en una serie de televisión