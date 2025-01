En un gesto conmovedor, One Direction decidió reestrenar su documental de 2013, 'One Direction: This Is Us', en homenaje a su compañero Liam Payne.

Dirigido por el aclamado director Morgan Spurlock, el documental ofrece una visión íntima de la vida en la carrera de estos jóvenes músicos durante su gira 'Take Me Home Tour'.

Pero lo más interesante y conmovedor de este reestreno y lo que tiene que ver con la banda es que, todos los ingresos que se recauden serán donados a instituciones dedicadas a la salud mental. Esto en honor a su compañero.

Un reestreno con propósito

El reestreno de 'This Is Us' no solo es un tributo a la memoria de Payne, sino que también tiene un propósito más profundo. 'Odeon', la cadena de cines en el Reino Unido que organiza las proyecciones, anunció que todos los beneficios de las entradas se donarán a organizaciones de conciencia sobre la salud mental, como 'MIND', 'SAMH' y 'AWARE NI'.

"Por petición popular y en tributo al fallecido Liam Payne, estamos trayendo de vuelta a la gran pantalla 'One Direction: This is Us' el 14 de enero. Donaremos todos los beneficios de las entradas de esta proyección a las organizaciones de conciencia sobre la salud mental MIND, SAMH y AWARE NI", fue parte del escrito para anunciar la noticia.

Este gesto ha tocado los corazones de los fans, quienes ven en esta acción un recordatorio de la importancia de apoyar la salud mental y honrar la memoria de Liam de una manera significativa, haciéndolo en su lugar de nacimiento.

En México también se reestrenó

El documental también encontró un lugar especial en el corazón de los fans mexicanos, donde 'This Is Us' se retransmitió del 19 al 22 de diciembre de 2024, en varias ciudades del país, permitiendo a los directioners revivir momentos icónicos de la banda

El éxito de 'This Is Us'

El reestreno de 'This Is Us' es más que un documental; es un viaje nostálgico que permite a los fans revivir momentos icónicos de la historia de One Direction.

Con su mezcla de imágenes en vivo y detrás de escena, la película ofrece una visión auténtica de lo que significaba ser parte de esta banda que cautivó a millones en todo el mundo.

La película no solo muestra su ascenso a la fama, desde sus inicios en The X Factor hasta sus actuaciones en el icónico 'The O2 Arena', sino que también explora sus vidas personales y el vínculo que los unió como banda.

La cinta, logró recaudar en 2013 más de 62 millones de dólares, superando los 10 millones que se usaron de presupuesto.

La generación que creció con la música de One Direction, puede encontrar en este documental no solo un tributo a un artista querido, sino también un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental y apoyar a aquellos que lo necesitan.