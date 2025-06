En Medellín las montañas parecen abrazarlo todo. Y pronto, también abrazarán a un puñado de fans que tendrán la oportunidad de vivir una noche diseñada por la mismísima Karol G, como parte de las nuevas experiencias de Airbnb. Una noche que no es solo una fiesta, sino una invitación a entrar en su mundo. Un mundo que huele a piña, suena a bongó y brilla con escarcha caribeña.

La experiencia que están ofreciendo Airbnb y la superestrella global del reguetón lleva la palabra "exclusivo" a otro nivel. Se llama "Siente la vibra Tropicoqueta con Karol G", y será una celebración íntima del nuevo álbum de la artista, un homenaje a su ciudad natal Medellín, a sus raíces y a ese universo colorido que ella misma ha bautizado como Tropicoqueta y que se conecta con su más reciente álbum del mismo nombre.

Será una sola noche, el próximo 29 de julio de 2025, y solo 24 personas podrán ser parte de este encuentro. No es un concurso, no es una rifa. Es una convocatoria abierta para quienes quieran postularse a través de Airbnb. Las inscripciones estarán disponibles del 30 de junio al 5 de julio, y la experiencia no tendrá costo. Eso sí, cada quien se encarga de su viaje y alojamiento.

¿Y qué es exactamente vivir la vibra Tropicoqueta?

No se trata solo de escuchar música. Es sumergirse en un rooftop convertido en selva urbana, donde las piñas no son solo decoración, sino parte del ritual de bienvenida. Es dejar que un artista local te pinte la piel con flores, cocos o corazones brillantes que capturan la estética del álbum. Es elegir tus propios dijes, quizás una mini guayaba, una maraca, un corazón o una nota musical, y crear una pulsera que te recordará que alguna vez fuiste parte de esta noche.

Y claro, hay música. Pero no de fondo. Aquí los asistentes agarrarán panderetas, bongós o maracas mientras una orquesta en vivo, elegida por la propia Karol, llenará el aire con los sonidos de su nuevo álbum y con los ritmos que han marcado su vida. Todo mientras se comparte comida y bebidas que no son casualidad: son sus favoritas, elegidas para contar su historia a través de sabores.

Y sí. Karol estará ahí. Presente. No solo como anfitriona, sino como cómplice de este viaje sensorial que terminará con un brindis colectivo. Un momento para levantar las copas —o las palomas, su trago favorito— y celebrar la vida, la música, la autenticidad y la magia de estar, aunque sea por unas horas, dentro de su universo.

"Estoy muy emocionada de colaborar con Airbnb para hacer realidad esta experiencia. Mi nuevo álbum 'Tropicoqueta' fue creado para celebrar con mis fans. Se trata de celebrar tu yo más auténtico, con una canción para cada estado de ánimo y momento de la vida. Espero que esta experiencia permita que la gente sienta verdaderamente esa conexión, rodeados de las cosas que más amo, en el lugar que más amo: mi hogar, Colombia", dijo en un comunicado difundido por Airbnb.

Airbnb no es ajeno a este tipo de colaboraciones. Lo ha hecho antes, y con grandeza. Doja Cat transformó su casa en una instalación artística que parecía sacada de un sueño psicodélico. En el mundo latino, Feid invitó a sus fans a dormir con él en su autobús del tour Ferxxocalipsis, una experiencia similiar vivieron los fans de Betty La Fea en su casa en Bogotá, y Jaime Maussan uno de los especialistas en OVNIS más famosos del mundo, decidió abrió las puertas de su casa en el Parque Nacional Desierto de los Leones, en la Ciudad de México.

Ahora es el turno de Karol. Su Medellín es ese el lugar donde se mezcla la ciudad y la montaña, la salsa y el reguetón, la historia y el futuro. Y quienes sean elegidos para esta experiencia no serán simples espectadores. Serán parte de esa vibra que ella describe como Tropicoqueta: auténtica, libre, llena de sabor y de amor propio.

Las solicitudes ya están a punto de abrir. Si alguna vez soñaste con estar cerca de Karol G, este es tu momento. No como fan en un estadio, sino como invitado en su propia fiesta. Porque esto no es un meet and greet. Es Medellín. Es su casa. Es su mundo. Y, por una noche, puede ser también el tuyo.

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de junio al 5 de julio en airbnb.com/karolg. La cita es el 29 de julio de 2025. El viaje no está incluido. Las ganas de vivir algo irrepetible, sí.