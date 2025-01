Los planes de la creadora de contenido y actriz para adultos Lily Phillips fueron truncados por la seguridad estadounidense: no se acostará con 1000 hombres ¡POR AHORA!

La hermosa chica tenía el objetivo marcado tener sexo con muchos hombres en Estados Unidos en menos de 24 horas, pero renunció a su plan por fuertes razones.

Según comentó la estrella de OnlyFans al medio TMZ, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos la detuvo en el aeropuerto de Las Vegas para advertirle que si continuaba con el plan, sería suspendida en el mencionado país.

Lily se encontraba en la ciudad para asistir a los premios 'AVN Adult Film Awards' y fue en su llegada cuando los agentes le dijeron a la británica que, si continuaba con su trabajo en suelo estadounidense, no le permitirían volver a pisar el país.

De acuerdo con Lily, su objetivo era hacer coincidir su plan de acostarse con mil hombres con la entrega de los premios. Sin embargo, tras ser advertida de la posibilidad de perder su visado de turista, la estrella desechó la idea y se limitó a disfrutar en el evento.

Pero no es la primera vez que la seguridad fronteriza llama la atención a la actriz por su trabajo en Estados Unidos, antes ya había vivido algo similar, así que en esta oportunidad no se escandalizó por la situación. Pero sí enfureció por estar detenida por varias horas en el aeropuerto.

Otra estrella le tumbó el récord

Aunque Lily tuvo la idea inicial, el récord fue batido por otra estrella de OnlyFans, Bonnie Blue, quien tuvo sexo con 1.057 hombres en 12 horas, superando a Lily, que por ahora solo se ha acostado con 101 chicos en 24 horas.

Seguramente, la actriz británica no dejará las cosas como están y buscará superar a Blue lo más pronto posible. De hecho, comentó que tiene la intención de llevar el evento al Reino Unido y lograr así ser la primera mujer en tener sexo con más hombres.

En la entrevista con TMZ también comentó que en este nuevo show, que aún no tiene fecha confirmada, pretende corregir los errores que cometió la primera vez y garantiza que estará mejor organizado.

100 hombres y un documental

En octubre de 2024, la joven de 23 años fue viral en TikTok después de que revelara que tenía el objetivo de acostarse con 100 hombres en 14 horas.

En diciembre alquiló dos habitaciones en Londres para completar su misión, acostándose así con 101 hombres y quedando inmortalizado en un documental titulado 'I slept with 100 men in one day', filmado por el creador de contenido Josh Pieters.

"A veces te desvinculas y piensas que no es sexo normal en absoluto. En mi cabeza ahora mismo puedo pensar en cinco, seis, diez tipos que recuerdo y eso es todo. Pero no sé, es simplemente raro, ¿No? Si no tuviera los videos, no me habría dado cuenta de que fueron 100", dijo la actriz en un fragmento del video.

Para Phillips la meta continúa porque ya 101 no es suficiente: seguiremos tras las pistas.

Puedes ver el documental completo aquí: