La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por 'Emilia Pérez', protagonizó un nuevo capítulo de controversia al conceder una entrevista a CNN sin la autorización de Netflix, según confirmaron fuentes cercanas a la productora. En la conversación, abordó los tuits polémicos que amenazan su nominación y reveló detalles sobre su relación con Selena Gomez.

La mea culpa por los tuits

En una entrevista en exclusiva con el periodista Juan Carlos Arciniegas para CNN en Español, Gascón apareció frente a las cámaras a cara lavada y dispuesta a hablar de toda la controversia que la envuelve, aún sin la autorización de Netflix y casi sin dejar hablar al entrevistador.

"Esta es una entrevista y yo tengo preguntas para ti", llegó a decir Arciniegas para poder darle fluidez a la entrevista en la que Gascón se estaba desahogando.

En la misma, Karla Sofía reconoció que sus publicaciones pasadas en X, donde criticó la diversidad en los Oscar y realizó comentarios sobre George Floyd, fueron "una falta de respeto inaceptable".

"Me duele haber lastimado a comunidades que, como la trans, luchan por la visibilidad", declaró. Aunque cerró su cuenta en la red social, aseguró que las capturas de pantalla circulantes "no muestran el contexto completo".

Gascón aprovechó la entrevista para fijar su posición en cuanto a su nominación: "Yo no puedo renunciar a una nominación en la que se me está valorando por mi talento actoral, y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie".

La Academia no ha emitido un comunicado oficial, en cuanto a estos comportamientos, pero estrategas de premios advierten que esta controversia podría inclinar a los votantes hacia otras candidatas como Fernanda Torres, Demi Moore o Mikey Madison.

Selena Gomez: un apoyo silencioso

El periodista abordó un tema importante, y es el de conocer qué piensa Selena Gómez sobre los supuestos tuits para ella, y si ya habían tenido una conversación sobre ello. La actriz afirmó que efectivamente una vez circularon las publicaciones ella le envió la noticia a Selena y le dijo: "Oye, que sepas que esto no es mío".

Según indicó Gascón, entre lágrimas, Gomez le respondió inmediatamente y le dijo: "Sabes que estoy contigo al 200%". También expresó que "así ha sido mucha gente conmigo, porque me conocen, porque saben quién soy".

A pesar de todos los tuits que se viralizaron, Gascón afirmó que los escritos que se referían a Selena Gomez eran totalmente inventados.

Culpan a Netflix

La plataforma, que invirtió más de 30 millones de dólares en la campaña de 'Emilia Pérez', enfrenta cuestionamientos por no haber revisado el historial digital de Gascón antes de la nominación.

Los usuarios en redes sociales se expresaron: "Es inexplicable que no gastaran 5,000 dólares en limpiar sus redes, considerando su personalidad explosiva".

Aunque Gascón hizo historia como la primera actriz transgénero nominada al Oscar, un logro que ella misma calificó de "victoria colectiva", la sombra de estos tuits amenaza con opacar este momento simbólico.

La actriz, que inició su transición a los 46 años, pidió en CNN que "se juzgue su trabajo, no su pasado", aunque reconoció que "el perdón se gana con acciones, no con palabras".