La actriz dominicana estadounidense Zoe Saldaña rompió el silencio sobre la reciente controversia en torno a antiguos tweets de su compañera en la película 'Emilia Pérez' Karla Sofía Gascón. En ellos insulta a musulmanes, afroamericanos, Selena Gómez, los Oscar y más, generando un gran revuelo en la industria cinematográfica y en la opinión pública.

"Todavía estoy procesando todo lo que ha ocurrido en los últimos días, y me siento triste", declaró Saldaña en una sesión de preguntas y respuestas en Londres, reportada por The Hollywood Reporter.

Las palabras de Zoe Saldaña sobre el escándalo de Karla Sofía Gascón

"Me entristece mucho porque no apoyo [esto], y no tengo ninguna tolerancia hacia ninguna retórica negativa contra personas de cualquier grupo".

Saldaña subrayó que su experiencia trabajando en la película fue de inclusividad y colaboración. "Solo puedo hablar de la experiencia que tuve con cada una de las personas que formaron parte de esta película. Mi interacción con ellas se basó en la inclusión, la colaboración y la equidad racial, cultural y de género. Y esto simplemente me entristece".

La actriz también enfatizó la importancia del mensaje de 'Emilia Pérez' y el impacto que puede tener en comunidades marginadas. "Me entristece que estemos enfrentando este retroceso en este momento. Pero estoy feliz de que todos estén aquí y de que sigan apoyando 'Emilia Pérez', porque el mensaje que tiene esta película es tan poderoso y el cambio que puede generar en comunidades marginadas es importante".

Finalmente, Saldaña reiteró que el propósito del equipo fue siempre el respeto y la inclusión. "Todo lo que puedo decir es que todos los que nos unimos para contar esta historia lo hicimos desde el amor, el respeto y la curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir por ahora. Gracias".

La disculpa de Gascón

Ante la ola de críticas, Gascón se vio obligada a emitir un comunicado en el que se disculpó por los tweets que salieron a la luz. En su mensaje, reconoció que sus publicaciones pasadas fueron insensibles y aseguró que no representan sus valores actuales.

"Lamento profundamente a quienes he ofendido con mis palabras. Esos comentarios no reflejan la persona que soy hoy ni los valores que defiendo. He cambiado, he aprendido y sigo comprometida con la lucha por la igualdad y la inclusión de todas las personas, independientemente de su raza, identidad de género o cultura", expresó Gascón en su disculpa.

Sin embargo, la controversia sigue generando división en redes sociales y en la comunidad cinematográfica. Mientras algunos consideran que la actriz merece una segunda oportunidad, otros sostienen que sus palabras fueron inaceptables y ponen en riesgo el mensaje de inclusión que 'Emilia Pérez' busca transmitir.

'Emilia Pérez' y sus históricas nominaciones al Oscar

A pesar de la polémica, 'Emilia Pérez' sigue cosechando éxitos en la temporada de premios. La película, dirigida por Jacques Audiard, ha logrado un impresionante número de nominaciones en los Oscar 2025, destacándose en 13 categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Gascón.

Esta nominación es histórica, ya que Gascón se convierte en la primera mujer trans en la historia de los premios en ser reconocida en la categoría de Mejor Actriz. Además, el filme también ha recibido nominaciones a Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Diseño de Producción, consolidándose como una de las grandes apuestas de la Academia para la próxima ceremonia.

La gala de los Premios Oscar 2025 se llevará a cabo el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se espera que 'Emilia Pérez' tenga una fuerte presencia y continúe marcando hitos en la historia del cine.