El actor y cineasta estadounidense Justin Baldoni rompió el silencio sobre los rumores sobre su supuesto divorcio de su esposa Emily y madre de sus dos hijos, con quien se casó hace 12 años. El artista tocó el tema mientras se sigue desarrollando el proceso legal relacionado con la demanda que interpuso en su contra la actriz y productora Blake Lively, por lo sucedido durante la filmación y promoción de su película It Ends with Us, o Cerrar el Círculo, como se llama en español.

En una conmovedora publicación en Instagram, Baldoni, quien se dio a conocer a nivel mundial como protagonista de la serie Jane the Virgin, conmemoró su décimo segundo aniversario de bodas.

"Me casaría contigo una y otra, y otra, otra, otra vez...

Feliz Aniversario mi amor

D O C E. ❤️"

El mensaje, que recogió casi medio millón de 'me gusta' en 12 horas, fue respondido por la propia Emily Baldoni, quien escribió: "D O C E y todavía locamente enamorada de ti".

Otros famosos también comentaron con felicitaciones, incluyendo los actores latinos Esmeralda Pimentel y Juan Pablo Raba, así como el bloguero e influencer Perez Hilton, quien es uno de los citados por los abogados de Lively en el proceso previo al juicio.

Justin le propuso matrimonio a Emily el 13 de abril de 2013 en el Blu Jam Café en Los Ángeles, el mismo lugar donde tuvieron su primera cita. La propuesta fue registrada en un video de 27 minutos que Justin compartió en YouTube y que se volvió viral inmediatamente.

Tres meses después, se casaron en julio de 2013 durante una ceremonia con pocas personas en Corona, California. En ese día, Emily cantó "The Way I Am" de Ingrid Michaelson durante la ceremonia, un gesto muy personal hacia su flamante esposo.

La pareja tiene dos hijos: Maiya Grace, quien nació en junio de 2015, y Maxwell Roland-Samuel, nacido en octubre de 2017.

La celebración del aniversario de bodas de los Baldoni tiene lugar en unas semanas cruciales para el caso de Lively en contra del director de It Ends with Us. Hace unos días, los abogados citaron formalmente a un grupo de más de una decena de creadores de contenido, solo para retirar los citatorios el viernes.

Además, los dos lados no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha y el lugar de la declaración jurada y preliminar de Lively, que es parte del proceso de "descubrimiento". El juicio está agendado para el 9 de marzo de 2026.