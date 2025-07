La actual disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un giro inesperado la semana pasada, cuando el juez presidente supuestamente cuestionó su estatus de celebridad en un momento que algunos comparan con el icónico comentario de Mariah Carey: "No la conozco".

Durante una audiencia de emergencia el miércoles, el juez federal de distrito Lewis Liman supuestamente declaró ante el tribunal: "La fama es efímera", al tiempo que abordó lo que consideró un énfasis innecesario en la fama de los involucrados. También admitió que antes del caso no había oído hablar de Lively ni de Baldoni. "No sabía quién era su cliente. No sabía quién era el demandante. Desconocía sus nombres", declaró, según el Daily Mail.

El tribunal rechaza las acusaciones de "tratamiento de celebridad"

El comentario surgió en respuesta a una reclamación del abogado de Baldoni, Kevin Fritz, quien sugirió que Lively recibía un trato especial simplemente por ser una celebridad. El juez Liman desestimó rápidamente la insinuación, afirmando que se trataba de un "asunto grave" y advirtiendo contra el uso de un lenguaje que se apartara de los estándares judiciales.

"Hay problemas que el tribunal está intentando resolver, y me conviene que se expresen con un lenguaje y palabras habituales en el tribunal", dijo Liman. "No me ayuda —y no me ha ayudado en este caso— empezar a lanzar acusaciones".

El juez reiteró que ambas partes son "personas de alto perfil", pero aclaró que su estatus no influiría en su decisión. "Es irrelevante si son famosos en este momento", añadió. "La fama, como saben, y como todo el mundo sabe, puede ser efímera".

Solicitud de declaración concedida por Lively

La audiencia tuvo lugar la noche anterior a la declaración de Lively. La actriz de "It Ends With Us" había solicitado previamente elegir el lugar de su declaración, petición que le fue concedida. Ahora está programada para el 31 de julio.

En diciembre de 2024, Lively, de 37 años, presentó una demanda contra Baldoni, alegando que la acosó sexualmente y que había llevado a cabo una "campaña" para dañar su reputación. En enero, Baldoni presentó una contrademanda contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, acusándolos de extorsión y difamación.