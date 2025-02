In English

La artista y empresaria estadounidense Blake Lively habló previamente sobre su época en 'Gossip Girl' y cómo una vez intentó poner a sus compañeros de reparto en contra de su coprotagonista Penn Badgley.

Lively, quien ahora está casada con Ryan Reynolds, había revelado previamente en una entrevista resurgida en 2009 con Glamour UK, según PEOPLE , que trató de hacer cambiar de opinión al resto del elenco cuando descubrió que Badgley había sido elegido como Dan Humphrey.

Lively confesó en su momento: "Al principio me molestó tanto que lo contrataran que envenené a todo el elenco contra él".

Pero pronto se dio cuenta de quién era realmente Badgley y dijo: "Pero luego se dieron cuenta de que no era un idiota y, en realidad, era una persona muy agradable y encantadora".

"Casi inmediatamente me di cuenta de eso también, pero me llevó aproximadamente una semana admitirlo".

Sin embargo, Lively señaló que no había rencor entre los actores en ese momento. "Pasamos el rato juntos después de filmar. De hecho, esperamos pasar tiempo juntos fuera del trabajo".

Badgley y Lively salieron durante tres años antes de su separación en 2010. Mantuvieron su ruptura en secreto para no afectar al programa.

El drama contra Blake Lively

La entrevista resurgida llega mientras Lively continúa luchando contra su demanda contra Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual y realizó una campaña de desprestigio en su contra mientras trabajaban juntos en 'It Ends With Us'.

Justin Baldoni contra Blake Lively

Baldoni ha negado estas afirmaciones y ha presentado una contrademanda a Lively y Reynolds por 400 millones de dólares, alegando que trabajaron juntos para arruinar su carrera.

Los abogados de Baldoni emitieron una declaración poco después de que presentara su contrademanda, diciendo que crearían un sitio web "que contendría toda la correspondencia, así como videos relevantes que anulan las afirmaciones [de Lively]".

Los abogados de Lively solicitaron inmediatamente una orden de silencio preventiva para evitar que Baldoni publicara pruebas, incluidas imágenes filtradas del set de 'It Ends With Us', y comentarios hechos por sus abogados.

En una audiencia previa al juicio a principios de febrero, el juez volvió a advertir a las partes que no hablaran públicamente sobre el caso.

Puede que Lively y Baldoni no hayan consentido en evitar la fábrica de salchichas, pero es probable que al final haya una pelea en la corte.

En una carta presentada ante el tribunal federal de Nueva York el 13 de febrero, los abogados de ambas partes expusieron sus respectivos argumentos sobre por qué era "prematuro" e "inapropiado" entablar conversaciones para llegar a un acuerdo en este momento. Esto es una señal de que es probable que el caso llegue a juicio.