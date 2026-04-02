Cynthia Erivo ha intentado desmentir los crecientes rumores de un distanciamiento con Ariana Grande, insistiendo en que su amistad permanece intacta meses después de que terminara la gira de prensa de Wicked. En una reciente entrevista con Elle, la protagonista de Drácula describió las videollamadas frecuentes, los constantes intercambios de mensajes y las lujosas flores que Grande le envió la noche del estreno de su espectáculo unipersonal.

Los extensos vídeos promocionales de Wicked, con tomas de la mano y lágrimas, cautivaron a los fans, pero también generaron interrogantes cuando siguió el silencio. Ariana y Cynthia parecían inseparables en aquel entonces, dando lugar a memes a partir de abrazos y entrevistas. Tras Wicked, sus caminos se separaron: Erivo se embarcó en su proyecto de Drácula y Ariana se dirigió hacia una minigira y un posible octavo álbum. Los rumores llenaron el vacío con afirmaciones de un periodo de distanciamiento.

Cynthia Erivo desmiente los rumores de rivalidad con Ariana Grande.

Erivo abordó directamente los rumores en Elle, detallando su contacto continuo. "Ari está en Los Ángeles ahora mismo, así que hablamos por FaceTime y nos escribimos mensajes constantemente. Me envió unas flores preciosas para la noche del estreno", dijo. "Me apoya muchísimo, se preocupa por mí y quiere asegurarse de que estoy bien".

El apoyo es mutuo, y Erivo comparte sus nervios por su trabajo en el escenario. "Le he contado lo nerviosa que me pongo a veces. Y ella siempre me dice: "Solo asegúrate de estar bien"". Estos comentarios contrastan con los informes de principios de 2026, incluyendo rumores que sugerían que no había comunicación entre ellas . Esas historias se difundieron en línea, desde foros de Reddit hasta sitios de entretenimiento, poniendo en duda si la amistad se había basado principalmente en la promoción.

Grande ha expresado opiniones similares en declaraciones anteriores , describiendo su experiencia en Wicked como gratificante y su vínculo como una hermandad. Erivo comentó que extrañan la gira a diario, un período de intensa exposición que atrajo la atención del público a través de momentos virales.

El vínculo entre Ariana Grande y Cynthia Erivo continúa después de Wicked.

Erivo también destacó su entusiasmo por el próximo proyecto de Grande, una reposición en el West End de Sunday in the Park with George junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey. "Estoy deseando verlos en Sunday in the Park with George. Probablemente estaré allí. Es una de mis obras favoritas de Sondheim. Como son dos de mis mejores amigos, seguro que estaré en primera fila viéndolos", declaró a Elle.

Ariana Grande & Jonathan Bailey confirm they have been cast in a stage revival of ‘Sunday in the Park with George.’ pic.twitter.com/sOTgIsvXrN — Pop Base (@PopBase) January 14, 2026

La producción presenta a Bailey como el artista George y a Grande como Dot, explorando temas de creación y conexión inspirados en la pintura de Georges Seurat. Anunciada a principios de este año, marca el regreso de Grande al teatro, consolidando su experiencia en Broadway antes de su carrera pop. El papel de Bailey lo conecta con Wicked, donde interpretó a Fiyero.

Erivo describió su relación como una en la que "siempre nos aseguramos de que estemos bien y nos apoyamos mutuamente para garantizar nuestra felicidad en nuestros proyectos y en las nuevas aventuras que emprendemos". Sus comentarios se producen durante un período de gran actividad en el que su interpretación de Drácula ha sido elogiada por su intensidad y ha agotado las entradas.

Los rumores surgieron por primera vez en enero, cuando algunos medios señalaron supuestas "pistas", como publicaciones separadas en redes sociales y apariciones conjuntas que no se realizaron. Algunos rumores anónimos alegaban distanciamiento entre ellos. Las declaraciones de Erivo coinciden con afirmaciones anteriores en las que ambos actores destacaron la estrecha relación que se forjó durante el rodaje.

Las películas de Wicked atrajeron a un público masivo; la primera entrega recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo y despertó un gran interés en la dinámica del reparto. Los fans analizaron minuciosamente las interacciones, desde las alfombras rojas hasta los estrenos. La aclaración de Erivo llega cuando Wicked: For Good aún está muy presente en la mente de los espectadores y nuevos proyectos siguen adelante.

Los planes de la minigira de Grande sugieren que habrá más música, posiblemente relacionada con un octavo álbum, mientras que Erivo busca nuevos papeles en el escenario. Ambos siguen describiendo una amistad marcada por el apoyo mutuo, reflejada en gestos tanto dentro como fuera del escenario.