La artista estadounidense Ariana Grande está teniendo uno de los regresos más extraordinarios a las listas de popularidad musical de la organización Billboard, pero esta vez no tiene nada que ver con un nuevo disco, sino con dos de las canciones nuevas en su película Wicked: For Good.

Gracias a su aclamada participación en las dos entregas de Wicked, poder estelar de Grande se ha traducido en importantes métricas musicales. La banda sonora que la acompaña la ha catapultado al codiciado Hot 100 con dos nuevas entradas, acercándola peligrosamente a un hito histórico en las listas estadounidenses.

Esto marca un avance sorprendente, ya que una banda sonora de película (no un disco pop independiente) ha definido su narrativa profesional para la segunda mitad del año.

El éxito duradero de la primera banda sonora, que ya había superado la marca de los mil millones de reproducciones a principios de este año, la consolidó como una de las bandas sonoras de películas más exitosas de la década, una hazaña que el nuevo álbum parece dispuesto a emular.

El regreso triunfal de Ariana Grande al Hot 100

Wicked: For Good ha generado importantes cifras de streaming y ventas desde su debut, pero son las dos canciones más potentes del álbum las que han irrumpido en la lista oficial del Hot 100. Grande ahora cuenta con tres éxitos en la lista esta semana. Dos están directamente relacionados con el musical, marcando su debut, mientras que el tercero es su eterno éxito de temporada.

El debut más exitoso, For Good, presenta a Grande en un dueto con su coprotagonista, la ganadora de premios Tony y Oscar Cynthia Erivo. El potente tema se ubicó en el puesto n.° 43 entre las canciones más escuchadas en Estados Unidos esta semana. Aunque estuvo a punto de entrar en el top 40, esta posición la confirma inmediatamente como uno de los temas más populares de todo el proyecto, destacando entre los demás temas del álbum.

La segunda entrega, The Girl in the Bubble, una de las dos canciones compuestas específicamente para Wicked: For Good que no aparecieron en la producción teatral original, se estrena en el puesto número 100, el último en la prestigiosa clasificación. Su presencia consolida el impulso de la banda sonora, mientras la película continúa su racha de éxitos en taquilla.

Pero el éxito de For Good no se limita a una sola clasificación. Ha demostrado ser un fenómeno multilista para la artista. Inauguró en un impresionante tercer puesto en el ranking de ventas de canciones digitales, lo que le valió a Grande su trigésimo segundo éxito de ventas en el top 10 tras vender poco más de 5100 copias en su primera semana de seguimiento, según Luminate.

La misma colaboración también entró en la lista Streaming Songs, comenzando su recorrido dentro del top 40 en el puesto n.° 35. A nivel mundial, For Good voló al puesto n.° 41 en el Billboard Global 200 y comenzó en el puesto n.° 82 en el recuento Global Excl. US, lo que subraya aún más su impresionante desempeño internacional.

El gran hito en las listas que Ariana Grande está alcanzando rápidamente

Con el debut de For Good y The Girl in the Bubble, Ariana Grande se encuentra a solo dos éxitos de hacer historia en la música mundial. A lo largo de más de una década de carrera como una de las superestrellas del pop y el R&B más importantes del planeta, la ganadora del Grammy ha acumulado la asombrosa cifra de 98 éxitos en el competitivo ranking de canciones de Estados Unidos.

Unirse al exclusivo club de artistas que han obtenido victorias de tres dígitos en el Hot 100 es ahora una certeza, y dado el interés sostenido en Wicked puede que no pase mucho tiempo antes de que logre la hazaña.

Esta renovada actividad en las listas de éxitos llega durante una importante temporada de premios para la artista. Su aclamada interpretación de Glinda en la primera película de Wicked le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro , un reconocimiento significativo que subraya aún más su regreso a la actuación. Esta semana se anunciaron las nominaciones de los Globos de Oro de 2026 y fue nominada nuevamete a Mejor Actriz de Reparto. Su canción The Girl in the Bubble y No Place Like Home, su dueto con Erivo, están en la categoría de Mejor Canción.

Grande expresó públicamente su gratitud por la nominación, así como por la fenomenal respuesta del público a la película y su acompañamiento musical.

Más allá del éxito con temática de Oz, Grande tiene otro éxito perdurable que escala posiciones en el ranking: su éxito de temporada Santa Tell Me. El tema de 2014 ha regresado al Hot 100, mientras los estadounidenses vuelven a abrazar el espíritu navideño, subiendo del puesto 19 al 13 esta semana.

El clásico navideño moderno continúa su ascenso anual como una de las canciones navideñas más reproducidas en los EE. UU. y en todo el mundo, habiendo alcanzado previamente el puesto número 5 en el Hot 100.

El regreso de Grande a las listas de éxitos es aún más impresionante si consideramos la cantidad de otros temas de Wicked que estuvieron a punto de entrar en la lista principal. Varias otras canciones de Wicked: For Good debutaron en el Bubbling Under Hot 100, una lista que clasifica las 25 canciones más escuchadas que no llegan a la lista principal.

Entre ellas se incluyen 'Thank Goodness / I Couldn't Be Happier' con Michelle Yeoh en el puesto número 4, 'Everyday More Wicked' con Erivo y Yeoh en el puesto número 15, y 'Wonderful', una colaboración entre Grande, Erivo y Jeff Goldblum, que comienza en el puesto número 18.

Grande comenzó su carrera en Broadway en el musical 13 en 2008, antes de convertirse en una de las voces más representativas del pop moderno. Su participación en Wicked la ha reintroducido en las listas de éxitos de una forma típicamente reservada para un ciclo de álbumes importante, reafirmando su doble atractivo como actriz y artista discográfica de primer nivel al concluir el año.