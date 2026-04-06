La incursión de Disney en la ciencia ficción en 2012, "John Carter", es recordada por una razón poco halagadora: es el mayor fracaso de taquilla de la historia. Un análisis de marzo de 2025, que examinó los costos de producción, la recaudación mundial y otros gastos relacionados con las grandes películas, calculó las pérdidas en la friolera de 255 millones de dólares.

La clasificación subraya los riesgos financieros de las producciones cinematográficas de gran presupuesto en una época en la que los estudios dependen de los ingresos de taquilla, los acuerdos de streaming y otros ingresos complementarios para recuperar sus inversiones. Las estimaciones de pérdidas varían debido a que la información financiera completa es poco común, y los estudios suelen quedarse con solo la mitad de la recaudación nacional, a la vez que afrontan elevados gastos de marketing que pueden igualar o superar la mitad del presupuesto de producción.

El análisis de DirecTV Insider ajustó las cifras por inflación para permitir comparaciones entre décadas y se basó en datos de taquilla de fuentes como Box Office Mojo, junto con estimaciones de los estudios.

Aquí están los ocho fracasos de taquilla más caros, según la clasificación de DirecTV Insider:

1. "John Carter" (2012)

Recaudación mundial: 284,1 millones de dólares.

Pérdida estimada: 255 millones de dólares.

La película, una adaptación de "Una princesa de Marte" de Edgar Rice Burroughs protagonizada por Taylor Kitsch, sufrió de errores de marketing, un título que confundió al público y un actor principal que aún no era una gran estrella. Su enorme presupuesto de producción resultó insuperable a pesar de la recaudación mundial.

2. "El Llanero Solitario" (2013)

Recaudación mundial: 240 millones de dólares.

Pérdida estimada: 240 millones de dólares.

Esta película de Disney, protagonizada por Johnny Depp y Armie Hammer, llegó con cierta expectación, dada su vinculación con la franquicia de "Piratas del Caribe".

La atmósfera más oscura, el humor inconsistente y la saturada cartelera de películas de verano influyeron en su bajo rendimiento.

3. "Las Maravillas" (2023)

Recaudación mundial: 206,1 millones de dólares.

Pérdida estimada: 237 millones de dólares.

El Universo Cinematográfico de Marvel, una extensa saga que reunió a numerosos superhéroes, tuvo dificultades para mantener su impulso. Tras la conclusión de "Avengers: Endgame", muchos espectadores parecieron perder el interés, agravado por un antagonista poco convincente y tramas narrativas cada vez más enrevesadas.

4. "El guerrero número 13" (1999)

Recaudación mundial: 61,7 millones de dólares.

Pérdida estimada: 227 millones de dólares.

La aventura histórica protagonizada por Antonio Banderas, con Michael Crichton como productor, vio cómo su presupuesto casi se duplicaba durante la producción debido a los cambios de edición y los costosos efectos especiales. Sus dificultades se vieron agravadas por una campaña de marketing deficiente y el uso de técnicas narrativas ya desgastadas.

5. "Máquinas mortales" (2018)

Recaudación mundial: 83,7 millones de dólares.

Pérdida estimada: 204 millones de dólares.

Producida por Peter Jackson y basada en una novela juvenil, la aventura steampunk tuvo problemas con un material de origen desconocido y un calendario de estrenos saturado después de que el auge de la literatura juvenil se hubiera desvanecido.

6. "La isla de las gargantas cortadas" (1995)

Recaudación mundial: 18,3 millones de dólares.

Pérdida estimada: 202 millones de dólares.

La película de piratas protagonizada por Geena Davis fue un desastre, plagada de problemas de producción y un guion flojo. Casi hunde a Carolco Pictures, la distribuidora, y suele recordarse como un gran fracaso de Hollywood.

7. "Simbad: La leyenda de los siete mares" (2003)

Recaudación mundial: 80,8 millones de dólares.

Pérdida estimada: 199 millones de dólares.

La costosa película de animación por ordenador de DreamWorks se enfrentó a una dura competencia por parte de "Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra", estrenada casi simultáneamente, y recibió críticas por alejarse de los orígenes árabes tradicionales del personaje.

8. "Un mundo extraño" (2022)

Recaudación mundial: 73,6 millones de dólares.

Pérdida estimada: 197 millones de dólares.

La película de animación de Disney empleó una estrategia dual de estreno en cines y streaming que limitó la asistencia a las salas. Su argumento confundió a parte del público y fue prohibida en algunos países.

Una recopilación de fracasos de taquilla en Wikipedia , que se basa en datos similares de Box Office Mojo y análisis de expertos, muestra clasificaciones bastante consistentes, aunque señala que algunas pérdidas pueden compensarse parcialmente más adelante con los derechos de vídeo doméstico, televisión y streaming. Dicha lista también destaca títulos recientes como "Strange World" y "The Marvels" entre las mayores pérdidas nominales de la era del streaming.

Estos fracasos de gran repercusión han generado comentarios en la industria. Disney registró una depreciación de 200 millones de dólares relacionada con "John Carter", según informó Variety en marzo de 2012. Tras el estreno de "The Marvels", David A. Gross, de la consultora cinematográfica Franchise Research Entertainment, calificó su desempeño como "un colapso sin precedentes en la taquilla de Marvel".

Esta tendencia ha contribuido a una mayor cautela por parte de los estudios. Los precios de las películas de gran presupuesto se han disparado, superando con frecuencia los 200 millones de dólares incluso antes de que se emita un solo anuncio.

Este aumento del gasto coincide con un panorama de la taquilla que se ha visto significativamente alterado por la aparición de las plataformas de streaming.