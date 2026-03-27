Casi una década después de sufrir un infarto casi mortal, Antonio Banderas ha compartido las razones por las que decidió dejar atrás su estilo de vida en Hollywood y regresar a su ciudad natal de Málaga, España.

El actor de 65 años reveló en una entrevista reciente con The Times que el susto de salud que sufrió en 2017 fue una importante llamada de atención.

"La mía fue una advertencia muy seria", dijo Banderas. "Cambió mi perspectiva de la vida".

En aquel entonces, vivía entre Estados Unidos y el Reino Unido, disfrutando de una mansión en Cobham, Surrey, y de una exitosa carrera en Hollywood. Pero tras sobrevivir al infarto, hizo varios cambios drásticos: dejó de fumar, vendió su jet privado y regresó a España con su novia de toda la vida, Nicole Kimpel.

Banderas también compró un teatro, al que llamó Teatro del Soho, y que gestiona como un espacio sin ánimo de lucro.

"Al enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, en realidad, soy actor de teatro", explicó.

Según ENews , el teatro se ha convertido en su mayor pasión, manteniéndolo conectado con sus raíces, sus vecinos y la comunidad local. "Nunca he sido tan feliz", afirmó.

Antonio Banderas reveals why he fled Hollywood after major health scare https://t.co/H34ZQRn64E pic.twitter.com/d7YndWRmJu — Page Six (@PageSix) March 26, 2026

Antonio Banderas encuentra la felicidad más allá de Hollywood.

El actor reflexionó sobre su carrera en Hollywood, señalando que al principio solía interpretar papeles de villano debido a su ascendencia española. Pero rompió con ese estereotipo con "La máscara del Zorro" de 1998, donde interpretó al heroico personaje principal.

También destacó la importancia de su papel como "El Gato con Botas", cuyo acento español presenta a las audiencias jóvenes una representación positiva de su cultura, según informó PageSix .

Banderas afirmó que el infarto le ayudó a reevaluar lo que realmente importa. En una entrevista de 2022, explicó: "Las cosas que no eran importantes y por las que me preocupaba a diario, eran insignificantes. Pensaba: ¿para qué me preocupo por eso si voy a morir?".

Esta experiencia le hizo valorar aún más la vida, a su familia —incluida su hija Stella Banderas, de 29 años, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith— y su vocación como actor.

Desde su regreso a Málaga, Banderas ha optado por una vida más tranquila y plena. Además de dirigir su teatro, es propietario de varios restaurantes y ocasionalmente participa en el rodaje de películas o series de televisión.

Ha encontrado satisfacción en reconectar con sus raíces y apoyar proyectos culturales locales.

"No he perdido esa conexión con el paso de los años. Todo lo contrario", dijo Banderas, haciendo hincapié en que alejarse de Hollywood le ha brindado más felicidad y propósito que la fama.