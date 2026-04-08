El marido de Kristi Noem , Bryon Noem, ha desatado la polémica tras la aparición de supuestos mensajes directos y afirmaciones de una modelo especializada en fetiches, lo que plantea interrogantes sobre su conducta personal y su comportamiento financiero.

La situación gira en torno a las acusaciones de Nicole Raccagno, quien alega haber mantenido comunicación durante años con Bryon Noem, incluyendo intercambios que, según se informa, involucraban apoyo financiero y peticiones personales. Las acusaciones, detalladas inicialmente por RadarOnline , describen un patrón de mensajes y gastos que desde entonces ha atraído mucha atención.

Según un informe del Daily Mail , Raccagno describió el comportamiento de Noem en una entrevista reciente.

"Bryon era adicto a mis curvas de Barbie y a mis enormes pechos", dijo, refiriéndose a su apariencia .

Otras acusaciones incluían afirmaciones de apoyo financiero para procedimientos cosméticos. "Me daba todo lo que quería: zapatos, bolsos, incluso pechos más grandes. Quería que fuera su novia rubia tonta perfecta", dijo Raccagno.

La modelo también detalló lo que describió como una comunicación frecuente entre ellos. Dijo que habló con Bryon por última vez a principios de marzo, cuando él le envió un mensaje que decía: "Me encantaría casarme contigo".

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Otros mensajes citados en los informes sugieren expresiones de afecto. Empezó a enviarle dinero y mensajes efusivos, incluyendo uno que decía: "Eres a quien amo".

Según Raccagno, el congresista también estaba interesado en imitar su estilo de vestir. Describió sus interacciones durante las videollamadas: "Decía que le gustaba una tanga rosa. Decía: "Tengo una". Simplemente decía que le gustaba el rosa, que quería ser una rubia tonta como yo".

Las acusaciones también incluían detalles sobre las supuestas preferencias de Noem. Raccagno dijo que no le sorprendía su comportamiento y añadió: "Creo que es un caballero. Tiene algunas peculiaridades, pero, ¿sabes qué?, todo el mundo las tiene".

A pesar del carácter personal de las revelaciones, Raccagno describió su papel como transaccional. Al describir su perspectiva sobre las interacciones, dijo: "No juzgo. Ustedes pagan algunas de mis cuentas, así que sí, lo que les haga felices".

También habló sobre su conocimiento del estado civil de Noem. Raccagno dijo que inicialmente desconocía sus antecedentes y agregó: "No sigo la política, estoy vendiendo una fantasía".

Los informes no incluyen declaraciones públicas directas de Bryon Noem sobre las acusaciones específicas. Sin embargo, un representante de Kristi Noem emitió una respuesta. El representante de Kristi dijo que ella estaba "devastada" y que su familia estaba "completamente sorprendida", al tiempo que solicitó privacidad.

Nadie ha intentado confirmar la autenticidad de estos mensajes ni ha hecho comentarios sobre este incidente más allá de lo que han informado los medios de comunicación.