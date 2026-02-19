Premio Lo Nuestro 2026: Todos los ganadores
MIAMI - La edición de 2026 Premio Lo Nuestro comenzó con ganadores mucho antes de que se abriera la alfombra magenta en el Kaseya Center de Miami. Paloma Sanbasilio, Juanes, Los Bukis, Arcángel y Manolo Díaz comenzaron la noche con reconocimientos especiales.
Además, en la mañana de este jueves se anunció que Bad Bunny ganó canción del año por Debí Tirar Más Fotos y canción del año por "DtMF",y que Karol G ganó en la categoria de artista femenina del año – urbano.
El Premio Lo Nuestro en la categoría de colaboración del año fue para Alejandro Sanz y Shakira compartieron por "Bésame", y Becky G y Manuel Turizo el de colaboración del año pop-urban con "Qué haces".
Premio Lo Nuestro abarca esta noche 44 categorías, subrayando el impacto global y la diversidad de la música latina. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro comenzaron la gala como los artistas más nominados, con 10 postulaciones cada uno en múltiples categorías, incluidas las principales categorías generales como el prestigioso Premio Lo Nuestro a Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.
Muy de cerca les seguían Beéle, Fuerza Regida y Karol G, cada uno con ocho nominaciones, y que se suman a Bad Bunny, Carín León, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira en la categoría de Artista del Año de Premio Lo Nuestro.
La votación de Premio Lo Nuestro se realiza por Internet y está abierta al público durante un periodo específico antes de la gala. Para participar, los fans deben ingresar a la página oficial de votación y registrar un correo electrónico válido. Una vez registrados, pueden seleccionar un artista o proyecto ganador en cada categoría. Por cada dirección de correo, se permite un voto por categoría durante el periodo de votación. Los votos fuera del tiempo establecido o los intentos de votar más de una vez en la misma categoría con el mismo correo no son válidos. Después de votar, los usuarios ven una confirmación y, opcionalmente, pueden compartir su selección en redes sociales, pero esas acciones no suman votos adicionales.
La mayoría de los premios se deciden por este voto del público, aunque algunos galardones especiales (como el premio a la excelencia o trayectoria) son elegidos por Univision y colaboradores sin votación pública
Aquí están los ganadores, a medida que van siendo anunciados
PREMIOS ESPECIALES
• Arcángel – Premio Lo Nuestro Ícono Urbano (honor por su impacto e influencia en la música urbana latina).
• Juanes – Premio Lo Nuestro a la Trayectoria (reconocimiento a su carrera y legado dentro de la música latina).
• Los Bukis – Premio Lo Nuestro al Legado Musical (celebra la influencia perdurable del grupo mexicano).
• Manolo Díaz – Premio Lo Nuestro Visionario (por su papel en definir y expandir el sonido de la música en español).
• Paloma San Basilio – Premio Lo Nuestro a la Excelencia (distinción por su carrera destacada en música, teatro y cultura iberoamericana)
GENERAL CATEGORIES / CATEGORÍAS GENERALES
Premio Lo Nuestro Artist of the Year / Artista Premio Lo Nuestro del Año
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
Romeo Santos
Shakira
Song of the Year / Canción del Año
"Desde Hoy" – Natti Natasha
"DTMF" – Bad Bunny
"El Amor de Mi Herida" – Carín León
"Imagínate" – Danny Ocean & Kapo
"Khé?" – Rauw Alejandro & Romeo Santos
"Latina Foreva" – Karol G
"Me Jalo" – Fuerza Regida & Grupo Frontera
"No Me Sé Rajar" – Alejandro Fernández
"Otra Noche" – Myke Towers & Darell
"Soltera" – Shakira
Album of the Year / Álbum del Año
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
111XPANTIA – Fuerza Regida
Babylon Club – Danny Ocean
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Eterno – Prince Royce
Island Boyz – Myke Towers
La Ciudad – Alleh & Yorghaki
Palabra de To's (Seca) – Carín León
Tropicoqueta – Karol G
Best Female Collaboration / Mejor Combinación Femenina
"Amiga Date Cuenta" – Ha*Ash & Thalía
"Blackout" – Emilia, TINI & Nicki Nicole
"Brujería" – Yuridia & Majo Aguilar
"De Maravisha" – Tokischa & Nathy Peluso
"En 4" – Kenia Os & Anitta
"En Tu Marea" – Goyo & Greeicy
"FKN Movie" – Karol G & Mariah Angeliq
"Maldita Billetera" – Alicia Villarreal & Lila Downs
"Maldita Primavera" – Yuri & Ángela Aguilar
"Pa' Qué Volviste?" – Elena Rose & Maria Becerra
Crossover Collaboration of the Year / Colaboración Crossover del Año
"Ba Ba Bad Remix" – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
"I Adore You" – Hugel, J Balvin & Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
"Lost in Translation" – Carín León & Kacey Musgraves
"No Hay Break" – Myke Towers ft. Omah Lay
"Now or Never" – Bon Jovi & Pitbull
"São Paulo" – The Weeknd & Anitta
The Perfect Mix of the Year / La Mezcla Perfecta del Año
"Carteras Chinas" – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
"Coleccionando Heridas" – Karol G & Marco Antonio Solís
"El Vino de Tu Boca" – Alejandro Sanz & Carín León
"Khé?" – Rauw Alejandro & Romeo Santos
"Misterio" – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
"Que Me Quiera Ma'" – Marc Anthony & Wisin
"Sabes Qué Hora Es" – Banda Los Sebastianes & Luis Fonsi
"Sin Ti" – Morat & Jay Wheeler
"Súfrale" – Grupo Firme & Gloria Trevi
"Weltita" – Bad Bunny & Chuwi
Tour of the Year / Tour del Año
Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Rey a Rey – Alejandro Fernández
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Más Cerca de Ti Tour – Marco Antonio Solís
No Me Quiero Ir de Aquí Residencia – Bad Bunny
Vivir Sin Aire Tour – Maná
Male New Artist of the Year / Artista Revelación del Año Masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki
Female New Artist of the Year / Artista Revelación del Año Femenino
Aria Bela
Camila Fernández
Delilah
Estevie
Mar
Paloma Morphy
Yailin La Más Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso
Christian Song of the Year / Canción del Año – Música Cristiana
"Alabaré" – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
"La Respuesta" – Gocho
"Ponte Bonita (Remix)" – Yarónk Rouse & Rosalina
"Si Volviera Jesús" – Víctor Manuelle
"Sonríele" – Daddy Yankee
"Todo Va Estar Bien" – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodríguez
Afrobeat of the Year / AfroBeat del Año
"Bien Pedos" – Xavi & Kapo
"Cosita Linda" – Elena Rose & Justin Quiles
"La Plena (W Sound 5)" – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
"Me Pasa (Piscis)" – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
"Mi Reina" – Hamilton & Nanpa Básico
"San Blas" – Boza
"Sanka" – Ryan Castro & Dongo
"Soleao" – Myke Towers & Quevedo
URBAN CATEGORIES / CATEGORÍAS URBANO
Urban Male Artist of the Year / Artista Masculino del Año – Urbano
Arcángel
Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Urban Female Artist of the Year / Artista Femenina del Año – Urbano
Anitta
Bad Gyal
Fariana
Karol G
Natti Natasha
Rainao
Tokischa
Yailin La Más Viral
Yeri Mua
Young Miko
Urban Song of the Year / Canción del Año – Urbano
"Ba Ba Bad Remix" – Kybba et al.
"BZRP Music Sessions Vol. 66" – Bizarrap & Daddy Yankee
"Háblame Claro" – Yandel & Feid
"La Plena (W Sound 5)" – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
"Latina Foreva" – Karol G
"Lo Caro y Lo Bueno" – Chencho Corleone
"Qué Pasaría..." – Rauw Alejandro & Bad Bunny
"Rio" – J Balvin
"Romeo" – Anitta
"Soleao" – Myke Towers & Quevedo
Best Trap/Hip Hop Song / Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano
"Bum Bum" – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
"Cuando No Era Cantante" – El Bogueto & Yung Beef
"Duro Ma" – Bryant Myers, Dei V & Saiko
"En La City" – Trueno & Young Miko
"Flash Foto" – Arcángel & Neutro Shorty
"Love" – Clarent
"Nueva Era" – Duki & Myke Towers
"Primer Lugar" – Eladio Carrión & Omar Courtz
"Tokischa RMX" – J Castle et al.
"Yogurcito Remix" – Blessd et al.
Urban Collaboration of the Year / Colaboración del Año – Urbano
"+57" – Karol G et al.
"AMG" – Eladio Carrión & Young Miko
"Doblexxó" – J Balvin & Feid
"La Plena (W Sound 5)" – W Sound et al.
"Luna" – Wisin & Kapo
"Otra Noche" – Myke Towers & Darell
"Perfumito Nuevo" – Bad Bunny & Rainao
"Portate Bien" – Anuel AA et al.
"Wells Fargo" – Arcángel et al.
"Woahh" – Rvssian et al.
Best Dembow Song / Mejor Canción Dembow
"Bing Bong" – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
"Celos" – Tokischa & Bulin 47
"Dem Bow" – Natti Natasha et al.
"Pa Que Lo Bailes" – Lomiiiel
"Quita y Pone" – El Alfa & Fariana
Urban Album of the Year / Álbum del Año – Urbano
Borondo – Beéle
Don Kbrn – Eladio Carrión
El Sobreviviente WWW – Wisin
Elyte – Yandel
Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
Island Boyz – Myke Towers
Lo Mismo de Siempre – Mora
Sendé – Ryan Castro
Sr. Santos II Sueños de Grandeza – Arcángel
Underwater – Fariana
POP CATEGORIES / CATEGORÍAS POP
Pop Male Artist of the Year / Artista Pop Masculino del Año
Alejandro Sanz
Camilo
Danny Ocean
Juanes
Maluma
Manuel Turizo
Marco Antonio Solís
Pitbull
Ricardo Arjona
Sebastián Yatra
Pop Female Artist of the Year / Artista Pop Femenina del Año
Aitana
Cazzu
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
Pop Group or Duo of the Year / Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock
CA7RIEL & Paco Amoroso
DND
Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Pop Song of the Year / Canción del Año – Pop
"Bronceador" – Maluma
"Con Otra" – Cazzu
"El Cielo Te Mandó Para Mí" – Ha*Ash
"La Carretera" – Pedro Capó
"La Pelirroja" – Sebastián Yatra
"Mientes" – Reik
"NovioGangsta <3" – Emilia
"Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz
"Soltera" – Shakira
"Un Beso Menos" – Elena Rose & Morat
Pop Collaboration of the Year / Colaboración del Año – Pop
"Abrázame" – Ángela Aguilar et al.
"Accidente" – Jesse & Joy & Elsa y Elmar
"Bésame" – Alejandro Sanz & Shakira
"Bunda" – Emilia & Luísa Sonza
"Conmigo Sin Ti" – Matisse & Cristian Castro
"Huir" – Kany García & Lia Kali
"La del Primer Puesto" – Reik & Xavi
"Se Fue" – Rauw Alejandro & Laura Pausini
"Si Tuviera Que Elegir" – Ricardo Montaner et al.
"Sin Ti" – Morat & Jay Wheeler
Pop/Ballad Song of the Year / Canción del Año – Pop/Balada
"Alguien" – Carlos Rivera
"Cueste Lo Que Cueste" – Gloria Trevi
"El Reclamo" – Olga Tañón
"Tierra Mía" – Kany García
"Mujer" – Ricardo Arjona
"Querida Yo" – Yami Safdie & Camilo
Pop Album of the Year / Álbum del Año – Pop
Cuarto Azul – Aitana
El Vuelo – Gloria Trevi
En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
Haashville – Ha*Ash
La Carretera – Pedro Capó
Milagro – Sebastián Yatra
Noches de Cantina – Maná
Preguntas a las 11:11 – Ela Taubert
¿Qué Significa el Amor? – Carlos Rivera
Ya Es Mañana – Morat
Pop/Urban Collaboration of the Year / Colaboración del Año – Pop/Urbano
2AM – Sebastián Yatra & Bad Gyal
Que Haces – Becky G & Manuel Turizo
Samaná – Mau y Ricky et al.
Tamo Bien – Enrique Iglesias et al.
Te Acuerdas? – DND & R!ch Yashel
Volver – Piso 21 et al.
Pop/Urban Song of the Year / Canción del Año – Pop/Urbano
6 de Febrero – Aitana
A.K.A – Mari La Carajita
Cables Cruzados – Farruko
Carita Linda – Rauw Alejandro
Cosas Pendientes – Maluma
DTMF – Bad Bunny
Sirenita – Ozuna
Tengo Celos – Myke Towers
Tocando el Cielo – Luis Fonsi
Una Como Tú – Jay Wheeler
TROPICAL CATEGORIES / CATEGORÍAS TROPICAL
Tropical Artist of the Year / Artista del Año – Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
Romeo Santos
Silvestre Dangond
Tropical Song of the Year / Canción del Año – Tropical
"Desde Hoy" – Natti Natasha
"Fuera de Lugar" – Venesti
"Hello, What's Up" – Christian Alicea
"How Deep Is Your Love" – Prince Royce
"La Indiferencia" – Silvestre Dangond & Fonseca
"Malportada" – Nathy Peluso & Rawayana
"Más Que Un Beso" – Luis Figueroa
"Por Si Te Me Vas" – Olga Tañón & Lenny Tavárez
"Raíces" – Gloria Estefan
"Tú Con Él" – Rauw Alejandro
Tropical Collaboration of the Year / Colaboración del Año – Tropical
"Café con Ron" – Bad Bunny & Los Pleneros de la Cresta
"En Privado" – Xavi & Manuel Turizo
"La Diferente" – Lenier & Gente de Zona
"La Tierra del Olvido (Salsa)" – Carlos Vives & Grupo Niche
"Me Muevo" – Fariana & Kiko El Crazy
"Nuestra Canción" – Elvis Crespo & Jerry Rivera
"Repetimos" – Arthur Hanlon et al.
"Venga Lo Que Venga" – Fonseca & Rawayana
"Vestido Rojo" – Silvestre Dangond & Emilia
"Volver (La Salsa)" – Piso 21 et al.
Tropical Album of the Year / Álbum del Año – Tropical
Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
Eterno – Prince Royce
Gris – Luis Figueroa
Llegué Yo – Jerry Rivera
Natti Natasha en Amargue – Natti Natasha
Poeta Herío – Elvis Crespo
Raíces – Gloria Estefan
Reparto by Gente de Zona – Gente de Zona
MEXICAN MUSIC CATEGORIES / CATEGORÍAS MÚSICA MEXICANA
Mexican Music Male Artist of the Year / Artista Masculino del Año – Música Mexicana
Alejandro Fernández
Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Ivan Cornejo
Luis Angel "El Flaco"
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
Mexican Music Female Artist of the Year / Artista Femenina del Año – Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
Majo Aguilar
Yuridia
Mexican Music Group or Duo of the Year / Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
Julión Álvarez y su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón
Los Ángeles Azules
Los Tigres del Norte
Mexican Music Song of the Year / Canción del Año – Música Mexicana
"Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"
"El Amigo" – Christian Nodal
"El Amor de Mi Herida" – Carín León
"Hija de Papi" – Xavi & Netón Vega
"Hecha Pa' Mí" – Grupo Frontera
"Loco" – Netón Vega
"Me Prometí" – Ivan Cornejo
"Otro Capítulo" – Becky G
"Por Esos Ojos" – Fuerza Regida
"Traigo Saldo y Ganas de Rogar" – Eden Muñoz
Mexican Music Collaboration of the Year / Colaboración del Año – Música Mexicana
300 Noches – Belinda & Natanael Cano
Crisis – Becky G & Tito Double P
En Tiempo y Forma – Josi Cuen & Jorge Medina
Lo Que No Saben – Calibre 50 & Los de la Noria
Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
Morena – Netón Vega & Peso Pluma
Si Tú Me Vieras – Carín León & Maluma
Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Núñez
Un Bendito Día – Yuridia & Alejandro Fernández
Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalía
Banda Song of the Year / Canción Banda del Año
"Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"
"El Beneficio de la Duda" – Grupo Firme
"Una Historia Mal Contada" – La Arrolladora Banda El Limón
"Una Peda Menos" – Banda Los Recoditos
"Voy a Levantarme" – Banda Los Sebastianes
Mariachi/Ranchera Song of the Year / Canción Mariachi/Ranchera del Año
"Amé" – Christian Nodal
"Amémonos de Nuevo" – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
"Cuídamela Bien" – Pepe Aguilar
"Nadie Se Va Como Llegó" – Ángela Aguilar
"No Me Sé Rajar" – Alejandro Fernández
"Sin Llorar" – Yuridia
Norteño Song of the Year / Canción Norteña del Año
"Chelas y Besos" – La Fiera de Ojinaga
"La Lotería" – Los Tigres del Norte
"Me Gusta Mi Vida" – Intocable
"Mi Lugar Favorito" – Eden Muñoz
"Rey Sin Reina" – Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mexican Music Fusion of the Year / Fusión Música Mexicana del Año
2+2 – Omar Camacho & Víctor Mendívil
Loco – Netón Vega
Marlboro Rojo – Fuerza Regida
No Capea – Xavi & Grupo Frontera
Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Núñez
Best Electro Corrido / Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
Bachata Bélica – Los Esquivel et al.
Corridos y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon
La Fiesta – Luis R Conriquez et al.
Tierno – Joaquín Medina & Codiciado
Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz et al.
Mexican Music Album of the Year / Álbum del Año – Música Mexicana
¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
111XPANTIA – Fuerza Regida
De Rey a Rey (En Vivo) – Alejandro Fernández
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
La Lotería – Los Tigres del Norte
Next – Xavi
Palabra de To's (Seca) – Carín León
Sin Llorar – Yuridia
Voy a Levantarme – Banda Los Sebastianes
