Más de dos semanas después de que Nancy Guthrie, de 84 años, desapareciera el 1 de febrero de 2025 y las autoridades confirmaran que había sido secuestrada de su casa en Tucson, Arizona , los observadores creen que su casa, que ahora se trata como una escena del crimen ya que las autoridades creían que Nancy fue secuestrada en medio de la noche, está contaminada después de informes de que los guantes de los buscadores están esparcidos por el área durante la búsqueda.

Nancy fue vista por última vez el 31 de enero después de cenar con su familia, pero el domingo por la mañana, al no asistir a su servicio dominical habitual en la iglesia, su familia no la había visto y tuvo que hacer una llamada de emergencia. Lo que comenzó como una persona desaparecida se ha convertido en una investigación criminal.

El FBI encontró un guante con un perfil de ADN del posible sospechoso

Inmediatamente después de que se reportara la desaparición de Nancy, se iniciaron esfuerzos para localizarla hasta que se convirtieron en un caso de secuestro.

La actualización más reciente sobre la investigación sobre la desaparición de la madre de la presentadora del programa Today , Savannah Gurthrie, son las imágenes recuperadas de la cámara de su timbre, donde se ve a un hombre armado y enmascarado que vestía una mochila, una chaqueta y un par de guantes la noche en que Nancy desapareció.

Tras recuperar las imágenes, el investigador también encontró aproximadamente 16 guantes y, de los guantes recogidos durante la búsqueda, el FBI identificó un guante negro específico con un perfil de ADN que parece coincidir con el sospechoso potencial en un campo a unas dos millas de la casa de Nancy.

Las autoridades afirmaron que el guante parece coincidir con los distintivos que usaba el individuo enmascarado que se ve en las imágenes. Además, el FBI recibió resultados preliminares de laboratorio que confirman un perfil de ADN masculino desconocido en dicho guante. Este perfil es distinto al de Nancy Guthrie, su familia y contactos cercanos.

Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door.



1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Guantes de los buscadores esparcidos por toda la zona

En definitiva, este avance es enorme; sin embargo, los observadores han notado detalles específicos sobre la actualización: los aproximadamente 16 guantes esparcidos por toda la escena del crimen.

Un usuario de X, llamado HustleBitch (@HustleBitch_), lo señaló en su publicación y dijo que el FBI admitió que los investigadores ensuciaron y contaminaron la escena del crimen arrojando sus guantes por toda la escena.

🚨 THE FBI ADMITS SEARCHERS LITTERED THE NANCY GUTHRIE CRIME SCENE — AND NOW THEY WANT YOU TO TRUST THE DNA



This isn’t a leak.

This isn’t a rumor.

It’s from the FBI’s own statement.



Investigators collected SIXTEEN gloves near the Nancy Guthrie crime scene.

Most of them were… pic.twitter.com/tkhnmc9dno — HustleBitch (@HustleBitch_) February 15, 2026

Los investigadores recogieron dieciséis guantes cerca de la escena del crimen de Nancy Guthrie. La mayoría eran guantes de búsqueda, que se los habían quitado y tirado por toda la zona durante el registro. Vuelvan a leerlo. La escena del crimen no se conservó. Estaba contaminada", escribieron en X.

El usuario X criticó aún más a las autoridades por su comportamiento, escribiendo: "Gente caminando por la zona. Se quitaban los guantes. Los tiraban a los campos y a los bordes de las carreteras. Después de todo eso, el FBI afirma que UN guante, encontrado a tres kilómetros de distancia, contiene ADN masculino desconocido y parece coincidir con el sujeto visto en las imágenes de vigilancia".

También criticaron a las autoridades por el manejo de las pruebas: "Este es el FBI de Kash Patel. Este es su manejo de las pruebas. Esta es su cadena de custodia", y cuestionaron cómo pudieron determinar el guante correcto con el perfil de ADN del posible sospechoso.

Escribieron: "Si los investigadores estaban literalmente llenando la escena del crimen... ¿cómo se sabe qué ADN pertenece a un sospechoso y cuál a quienes manipulan las pruebas? ¿Es esto una incompetencia flagrante... o la excusa perfecta cuando las pruebas no concuerdan?"

¿Está contaminada la escena del crimen?

Desde entonces, esta publicación ha suscitado preguntas sobre si las autoridades manejaron la escena del crimen y la evidencia de manera apropiada, y muchos preguntaron si la escena estaba realmente "contaminada", como afirmó el usuario X.

El término "contaminación" es fuerte y suele emplearse para describir una escena del crimen que ha sido físicamente dañada o alterada irreparablemente. Por lo tanto, su uso en referencia al desorden de guantes encontrado en la escena podría ser algo exagerado.

Los guantes desechados simplemente aumentaron la carga de trabajo en el laboratorio, ya que los investigadores tuvieron que examinar 16 elementos separados para identificar el que tenía valor probatorio.

Además, como se señaló anteriormente, el FBI identificó un guante que era idéntico a los vistos en las imágenes del timbre y coincidía con el que usaba el hombre enmascarado.

Lo más importante es que la muestra de ADN recuperada del interior del guante no estaba degradada, como probablemente habría sucedido si la evidencia realmente hubiera estado contaminada.

Recompensa del FBI y súplicas familiares

La semana pasada, el FBI anunció una recompensa de 50.000 dólares (38.000 libras esterlinas) por información que conduzca a la recuperación de Nancy . Sin embargo, desde entonces la agencia ha aumentado la recompensa a 100.000 dólares (76.000 libras esterlinas).

The #FBI is now offering a reward of up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. The suspect is described as a male, approximately 5’9” to 5’10”, with an average build. In the… pic.twitter.com/9LI9pZm268 — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 12, 2026

Mientras tanto, la familia de Nancy ha compartido públicamente las imágenes de vigilancia e insistido en que su madre sigue viva. También han ofrecido pagar el rescate exigido solo para volver a ver a su madre, quien necesita medicamentos vitales para su afección cardíaca.

Cualquier persona que tenga información, comuníquese al 1-800-CALL-FBI (800-225-5324), 520-351-4900, 88-CRIME (882-7463) o visite tips.fbi.gov .