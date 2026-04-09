Lana Condor ha declarado que "sin duda" volvería a interpretar a Lara Jean Covey si Netflix encarga otra película de "A todos los chicos de los que me enamoré", y le comentó a Elite Daily que ya ha dejado claro su interés a los responsables tras retomar el papel en la tercera temporada de "XO, Kitty" , estrenada el 8 de abril de 2026.

La noticia llegó después de que Condor volviera brevemente al universo de A todos los chicos de los que me enamoré por primera vez desde el estreno de A todos los chicos de los que me enamoré: Siempre y para siempre en 2021. En la serie derivada XO, Kitty , que sigue a Kitty Covey, la hermana menor de Lara Jean, Condor aparece como estrella invitada, reuniéndose en pantalla con Anna Cathcart. La trilogía cinematográfica original, basada en las exitosas novelas de Jenny Han, fue uno de los primeros grandes éxitos juveniles de Netflix y ayudó a consolidar la reputación de la plataforma por sus romances juveniles de gran calidad.

Hablando sobre su breve aparición, Condor comentó que regresar al mundo de Kitty fue inesperadamente emotivo. "Fue una experiencia increíble poder adentrarme en el mundo de Kitty", declaró a Elite Daily, y añadió que volver a trabajar con Cathcart fue un momento especialmente memorable. "Hacía mucho tiempo que [Anna Cathcart] y yo no actuábamos juntas, así que ver cómo ha crecido como artista fue asombroso".

Ese breve reencuentro parece haber reavivado el interés de Condor por ver más de Lara Jean. Al preguntarle directamente si volvería para otro proyecto de A todos los chicos de los que me enamoré, no dudó en responder: "Se lo he dejado muy claro a los responsables", dijo. "Me encantaría ver qué ha sido de LJ. Por eso me encanta tanto la franquicia, porque crecí junto a muchos de los fans".

Netflix no ha anunciado planes para una cuarta película de A todos los chicos de los que me enamoré ni para otros spin-offs, y la plataforma no ha hecho comentarios públicos en respuesta a las declaraciones de Condor. Sin nada confirmado, cualquier rumor sobre una nueva entrega o un proyecto protagonizado por Lara Jean sigue siendo especulativo. Aun así, en una franquicia que ya se ha expandido más allá de su trilogía original para darle a Kitty su propia serie, la puerta no está del todo cerrada.

La vida de Lana Condor después de A todos los chicos de los que me enamoré en Netflix

La vida de Condor ha dado un giro radical desde que fue elegida para interpretar a la adolescente tímida que escribía cartas y que convirtió a Peter Kavinsky, el personaje de Noah Centineo, en un ídolo mundial. Ahora, a sus 28 años, vive en Los Ángeles con su marido y compagina una apretada agenda de proyectos cinematográficos con colaboraciones con marcas, incluyendo una reciente alianza con la empresa de suplementos Thorne para un producto que favorece la libido femenina.

Esa campaña la une a la estrella del ballet Misty Copeland, a quien Condor admira desde hace años. "No puedo creer que Misty esté en esta campaña", dijo, describiéndose a sí misma como "una gran admiradora" y relacionando el trabajo con su propio regreso a la danza durante el rodaje de Pretty Lethal , su último proyecto de acción.

Pretty Lethal , disponible ahora en Prime Video, aleja a Condor del romance melódico de A todos los chicos de los que me enamoré y la lleva a un terreno físicamente más exigente. La película, que también cuenta con Maddie Ziegler, Avantika, Iris Apatow, Millicent Simmonds y Uma Thurman en el reparto, requirió un entrenamiento de movimiento intensivo. Para Condor, fue como volver a sus inicios. "De pequeña bailaba", explicó. "No había bailado en más de una década, pero una vez que empezamos a entrenar, me sorprendió lo rápido que recuperé la memoria muscular".

Ese detalle es importante para los fans que intentan descifrar las señales de una posible futura película de A todos los chicos de los que me enamoré. Condor ya no es una actriz emergente cuyo calendario gira en torno a un único papel estelar. Forma parte de un elenco más amplio en Pretty Lethal y ya está confirmada para la largamente esperada Coyote vs. Acme , que se estrenará en agosto y coprotagonizará con John Cena y Will Forte. Incluir otra entrega de Lara Jean requeriría coordinación entre estudios, plazos de producción y los demás compromisos de Condor.

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Aun así, la franquicia de A todos los chicos de los que me enamoré siempre se ha basado en un sentimiento de continuidad entre Condor y su público. Ella ha dicho que "realmente creció junto a muchos de los fans", y la idea de retomar a Lara Jean unos años mayor, quizás en una etapa diferente de su vida, tiene cierta lógica intrínseca. La trilogía original siguió a Lara Jean durante la secundaria y hasta el borde de la adultez. Una cuarta película podría, en teoría, explorar cómo se mantiene esa primera historia de amor una vez que los personajes se han integrado completamente al mundo.

Sin embargo, existen obstáculos evidentes. No se ha anunciado ningún guion, no se han comunicado los plazos de producción y ni Netflix ni Jenny Han han hecho declaraciones oficiales que indiquen un proceso de desarrollo activo. Sin ello, el entusiasmo de Condor se asemeja más a una invitación abierta que a una promesa de lo que sucederá a continuación.

Por el momento, el universo de A todos los chicos de los que me enamoré continúa con XO, Kitty , donde las desventuras románticas de Kitty son las protagonistas y Lara Jean tiene un papel más nostálgico que el de protagonista. La aparición de Condor como invitada en la tercera temporada demuestra que el equipo creativo está dispuesto a recurrir al reparto original cuando la historia lo requiere, y prueba que la actriz aún está dispuesta a interpretar a Lara Jean.

Que esto se convierta en una nueva película de Netflix es otra cuestión completamente distinta. Hasta que se dé luz verde al proyecto, los fans tendrán que conformarse con volver a ver la trilogía original, el universo en constante evolución de XO, Kitty y alguna que otra insinuación de Condor de que aún no ha terminado con el personaje que la hizo famosa.