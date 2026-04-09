Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, está dando un paso formal hacia el negocio de las bebidas a través de Sollos Yerba Mate, una nueva empresa vinculada a una oferta de valores de 1 millón de dólares y organizada en torno a una de las bebidas con cafeína más reconocibles de América Latina, la yerba mate.

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En los documentos corporativos públicos presentados en Florida, el hijo menor de los Trump figura como uno de los directores de la empresa, mientras que un documento presentado en enero ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) indica que la compañía, registrada bajo el nombre de Soulstice, Inc., vendió acciones por valor de 1 millón de dólares en una oferta privada.

La documentación de Florida muestra que la empresa se registró para operar en el estado el 12 de enero de 2026 como una corporación extranjera, lo que significa que se constituyó primero en otro lugar. En dicho registro figura "SOLLOS Yerba Mate, Inc." como nombre alternativo para su uso en Florida, mientras que la entidad legal constituida en Delaware se identifica como "Soulstice, Inc.". Los mismos registros indican una dirección en South Ocean Boulevard, Palm Beach, como la oficina principal.

En los documentos corporativos, Trump figura junto a Spencer Bernstein, Stephen Hall, Rodolfo Castillo y Valentino Gomez. En la presentación ante la SEC en Florida, Trump aparece como director. La presentación ante la SEC también lo identifica como director, mientras que Bernstein, Hall y Gomez figuran como ejecutivos o personas vinculadas a la oferta.

La financiación de la startup parece haber llegado rápidamente. Según el formulario D presentado ante la SEC el 23 de enero, la oferta ascendía a un millón de dólares, cantidad que ya se había vendido en su totalidad. El documento indica que la primera venta tuvo lugar el 8 de enero y que hubo un único inversor. Asimismo, señala que los fondos no se destinaron al pago de los ejecutivos, directores o promotores mencionados en el documento.

Esto convierte a Sollos en algo más que un simple proyecto secundario sobre el papel. El hecho de que la colocación privada se haya vendido en su totalidad sugiere que la empresa obtuvo su financiación inicial antes de cualquier lanzamiento público generalizado. Sin embargo, el formulario de la SEC es una notificación, no un anuncio de lanzamiento al consumidor, y no revela la identidad del inversor ni detalla la estrategia de ventas de la empresa más allá de la propia captación de capital.

Lo que confiere a este proyecto una resonancia particular es la categoría del producto.

La yerba mate está profundamente ligada a Sudamérica, especialmente a Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, donde se consume de forma social y cultural, a menudo en una calabaza compartida con una pajita metálica. En Estados Unidos, esta bebida ha ido ganando terreno como alternativa al café y a las bebidas energéticas enlatadas, una tendencia que ha atraído a numerosas marcas emergentes y empresas de bebidas funcionales. Según People, citando documentos públicos y descripciones de empresas, Sollos se está posicionando como una marca de bebidas que representa un estilo de vida, basada en ingredientes naturales y funcionales.

Para Trump, la empresa Sollos abre un nuevo capítulo en una trayectoria empresarial que ya ha llamado la atención por su apellido y edad. Sin embargo, los registros públicos, al menos por ahora, respaldan una afirmación más limitada de lo que sugieren algunos comentarios en redes sociales. Lo que sí está verificado es que Barron Trump figura como director de la empresa, que esta utiliza el nombre Sollos Yerba Mate en Florida y que su filial en Delaware informó haber recaudado un millón de dólares mediante una oferta de capital privado en enero.

Lo que aún no está claro es hasta qué punto Trump estará involucrado en las operaciones diarias, cuándo llegará la marca a las tiendas a gran escala y si Sollos planea competir como una marca de estilo de vida prémium, una bebida energética para el mercado masivo o algo intermedio.

Por ahora, los documentos presentados dejan una cosa clara: una empresa emergente vinculada a Trump apuesta a que un producto básico latinoamericano puede ganar una mayor cuota del mercado estadounidense de bebidas listas para consumir.