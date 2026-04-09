Sarah Ferguson se estaría negando a regresar a Estados Unidos, y el diario The Mirror afirma esta semana que la ex duquesa de York, de 66 años, teme enfrentarse tanto a la ira de las víctimas de Jeffrey Epstein como al escrutinio del Congreso.

Según el relato, basado en fuentes anónimas, Sarah Ferguson cree que cualquier viaje a Estados Unidos podría ponerla en el punto de mira por su correspondencia pasada con Epstein y su larga relación con el príncipe Andrés.

Sarah Ferguson y la sombra del "Congreso de los Estados Unidos" sobre Epstein

Según una fuente citada por The Mirror , Sarah Ferguson ha sido muy directa en privado sobre sus planes de viaje. "Sarah ha dejado claro a quienes la rodean que jamás volverá a pisar suelo estadounidense", afirmó la fuente, añadiendo que está "profundamente preocupada por la reacción que podría sufrir, ya sea por parte de las víctimas de Epstein o por el escrutinio del Congreso".

Según una fuente interna, Ferguson "siente que sería insoportable y no quiere verse en la situación de tener que declarar bajo juramento, donde se le pregunte no solo sobre Epstein, sino también sobre Andrew".

Ferguson no es ciudadana estadounidense y, según consta en los registros, no tiene ninguna obligación formal de testificar ante el Congreso. En este documento no se ha informado de ninguna citación ni solicitud formal del Congreso. Sin embargo, el representante de Virginia, Suhas Subramanyam, la ha instado previamente a que presente cualquier información que posea sobre Epstein.

Al momento de redactar este informe, nada en los mismos confirma que el Congreso se esté preparando para obligar a Sarah Ferguson a testificar, y no hay indicios de que se haya programado ninguna audiencia.

Repercusiones reales, hogares perdidos y una familia que mantiene la distancia.

La ex duquesa y el príncipe Andrés fueron desalojados de su residencia en Royal Lodge el año pasado, y algunos informes vincularon directamente su desalojo con sus vínculos con el traficante de personas.

La vida de Ferguson se ha reducido considerablemente. Tras la publicación del documento del Departamento de Justicia en enero, se informó que había ingresado en un centro de bienestar en Suiza. Desde entonces, ha mantenido un perfil muy bajo, y su paradero exacto aún no está claro según la información disponible.

El escándalo Epstein también ha tensado sus relaciones familiares más cercanas. En marzo, algunos informes sugerían que su hija menor, la princesa Eugenia, y el esposo de esta, Jack Brooksbank, no permitirían que Ferguson viviera con ellos, ni siquiera temporalmente. Una fuente declaró al Daily Mail que "es difícil convivir con Sarah y no quieren asumir la responsabilidad de cuidarla en este momento".

Una segunda fuente cercana a la familia real añadió: "Eso no significa que no les preocupe su bienestar; simplemente no quieren que viva con ellos, ni siquiera temporalmente. Existe una clara preocupación de que Eugenia y Jack se vean perjudicados por la relación con sus padres, y es comprensible que, en público, la familia real mantenga las distancias con ellos".

El nombre de Ferguson ha reaparecido repetidamente en material relacionado con Epstein. Su correspondencia pasada con el difunto financiero, junto con la amistad de Andrew con él, documentada desde hace mucho tiempo, ha dañado gravemente su reputación .

En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de archivos relacionados con Epstein; entre ellos, según informes, se encontraban numerosos correos electrónicos entre Ferguson y el condenado por delitos sexuales. Ninguno de los documentos ha sido sometido a juicio en relación con ella, y no ha sido acusada de ningún delito.