Cuando Meryl Streep y Anna Wintour se reúnen, el resultado es sencillamente legendario. Estas dos figuras icónicas compartieron recientemente una conversación en la que reflexionaron sobre décadas de influencia en el cine y la moda. Moderada por la cineasta Greta Gerwig, la entrevista ofreció una perspectiva única sobre cómo estas mujeres influyentes perciben los mundos que dominan y cómo estos se interrelacionan.

La sesión de fotos que acompaña al reportaje, realizada por Annie Leibovitz, muestra a Streep y Wintour luciendo conjuntos perfectamente coordinados. Se convirtió en un recordatorio visual de que la alta costura y el glamour de Hollywood han coexistido desde hace mucho tiempo.

Esta entrevista para Vogue también prepara al público para la muy esperada película El diablo viste de Prada 2 , que llegará a los cines este mes de mayo.

¿Puede la moda definir el poder?

La conversación derivó naturalmente hacia el papel de la moda en la construcción de la autoridad. Wintour, quien ha estado al frente de Vogue durante más de tres décadas, reflexionó sobre cómo las mujeres comunican poder a través del estilo.

"No creo que sea necesario en absoluto llevar un traje formal a la oficina", afirmó Wintour. Destacó a figuras como Michelle Obama como ejemplos de autoridad expresada a través de la individualidad, en lugar de normas rígidas.

Streep intervino para añadir su perspectiva sobre los estándares sociales: "La forma de vestir tiene que ver con la autoexpresión, pero también estamos sujetos a expectativas históricas y políticas más amplias".

Streep reflexiona sobre la industria de la alta costura.

Streep también reflexionó sobre su experiencia interpretando a Miranda Priestly, la formidable editora de revista de moda a la que dio vida en El diablo viste de Prada . Habló con franqueza sobre las presiones y las ventajas de un papel tan importante, bromeando sobre la intensidad de las exigencias diarias: "Me darían pavor esos zapatos". Al mismo tiempo, destacó la emoción de colaborar con jóvenes talentos, mantener el flujo de ideas y crear obras que transmitan alegría y celebren la belleza.

Al reflexionar sobre su experiencia con la película, Streep destacó cómo la industria de la moda ha evolucionado desde la historia original, sin perder su esencia. Comentó: "Con esta película, pensé: "¿Adónde nos llevará?". Y creo que han dado con la clave de este negocio".

La actriz destacó a continuación el respeto que los diseñadores mostraron hacia líderes de la vida real como Anna Wintour durante la producción, lo que evidencia la influencia y la autoridad en el mundo de la alta costura.

Cómo Wintour influyó en Priestly

También se mencionó la relación entre Miranda Priestly y Anna Wintour.

Wintour dijo sobre el personaje: "Me gustaría decir que es un gran honor que Meryl me interprete, por muy diferente que sea Miranda de mí". Streep explicó cómo se inspiró en la presencia de Wintour: "Pensé sinceramente en Anna e intenté imaginar cómo sería asumir su responsabilidad y estar tan interesada en el mundo y ser tan curiosa como ella debe ser".

Si bien Priestly sigue siendo un personaje de ficción, la personalidad de Wintour —tranquila, firme y autoritaria— contribuyó a dar forma a este icónico personaje. Su conversación unió la realidad y la ficción, ofreciendo a los fans una visión excepcional de lo que ocurre tras bambalinas en una de las representaciones más memorables del poder en el cine.

'El diablo viste de Prada' regresa a la gran pantalla.

Con el estreno de El diablo viste de Prada 2 previsto para mayo, la expectación entre los fans es máxima. La secuela promete explorar la evolución del mundo de la moda en las últimas dos décadas, destacando la influencia de los medios digitales, las tendencias globales y la cambiante dinámica del poder.

Retomando a los icónicos personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs, la película busca capturar tanto el glamour como los desafíos de la moda contemporánea. Ofrecerá al público una visión fresca pero familiar de una industria que sigue fascinando.