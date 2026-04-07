Hay momentos de moda, y luego están esos momentos que, discretamente, invaden tus redes sociales incluso antes de que hayas tomado tu café matutino. El hecho de que Rihanna saliera a la calle en París con el bolso Saddle "Drácula" amarillo brillante de Dior encaja perfectamente en esta última categoría.

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Se dirigía a cenar con A$AP Rocky, vestida con esas capas de tonos vino intensos que tan bien le sientan: nada pretencioso, nada recargado. Y entonces, casi con descaro, apareció ese bolso. Llamativo, divertido, imposible de ignorar. En cuestión de horas, estaba por todas partes.

Lo interesante no es solo que se agotara (claro que sí), sino por qué tuvo tanto éxito. No es solo un bolso, es un referente, una pequeña historia que llevas bajo el brazo. Y ahora mismo, eso resulta mucho más atractivo que otro simple lanzamiento de logotipo.

¿Por qué los bolsos literarios están de repente por todas partes?

Últimamente se ha notado un cambio significativo. La gente ya no compra cosas solo porque están de moda; busca algo más personal, algo que refleje su esencia. Ahí es donde entran en juego estas piezas de inspiración literaria.

La reciente dirección de Dior bajo la batuta de Jonathan Anderson se centra en la idea de una "biblioteca de ensueño": bolsos que hacen referencia a libros como Drácula o Ulises, sin caer en lo literal. Es ingenioso, pero sin resultar forzado.

Y quizás ahí reside la clave. En un mundo de desplazamientos infinitos y tendencias repetitivas, algo con un toque narrativo —algo que insinúa personalidad— resulta refrescante. Es moda con un guiño.

El look de Rihanna (y por qué funciona)

Lo que más me gustó del atuendo de Rihanna no fue solo el bolso, sino la naturalidad del resto del conjunto. Las capas en tonos ciruela, las formas ligeramente holgadas... todo ello creó un fondo sencillo que permitió que el amarillo resaltara a la perfección.

Es un estilo que parece improvisado, pero que no lo es en absoluto. Podrías pasear por el centro de Londres vestida así y sentirte impecable sin parecer que te has esforzado demasiado. Y, en realidad, ¿acaso no es ese el objetivo?

Entonces... ¿Qué compras en su lugar?

Seamos sinceros: encontrar el bolso Dior exacto de Rihanna hoy en día es prácticamente imposible a menos que estés dispuesto a adentrarte en el caos del mercado de segunda mano. Pero la buena noticia es que la idea detrás de él está por todas partes. Solo tienes que saber dónde buscar.

Si tienes ganas de invertir

Dior sigue lanzando variaciones de sus piezas inspiradas en libros, en particular el bolso Book Tote. No son discretos, pero ahí reside parte de su encanto. Sus precios se sitúan en un rango que invita a la reflexión (entre 2500 y 3500 libras, según el tamaño y el bordado), pero dan la sensación de ser piezas que se conservarán durante años, no solo temporadas.

Luego está Olympia Le-Tan, que lleva haciendo esto mucho antes de que se pusiera de moda. Sus bolsos de mano con forma de libro —pequeños, detallados, casi teatrales— parecen sacados de una boutique parisina y que te cautivan por completo. Los precios suelen empezar en torno a las 1000 libras y pueden llegar a superar las 1800 libras para los diseños más elaborados. No son bolsos para el día a día, pero ese no es el objetivo.

Algo un poco más ponible

Si buscas algo que se integre en el día a día sin tanto compromiso, JW Anderson es una buena opción. Aunque no es estrictamente literaria, se inscribe en ese mismo universo de accesorios conceptuales y originales, con bolsos que suelen costar entre 450 y 900 libras.

Kate Spade siempre ha apostado por la originalidad, con un estilo sofisticado y no ostentoso. Se trata de prendas que no se toman demasiado en serio, pero que combinan a la perfección con cualquier vestuario, con precios que suelen oscilar entre las 250 y las 500 libras.

Y si solo estás tanteando el terreno

Sinceramente, las tiendas de la calle principal lo están haciendo bastante bien. Zara y & Other Stories tienen opciones que capturan esa estética llamativa y gráfica; tal vez no sean portadas de libros completas, pero sin duda transmiten la misma energía, con precios que no superan los 100 dólares.

O, si prefieres algo menos obvio, vale la pena dar una vuelta por los puestos independientes en lugares como Portobello o navegar por Etsy a altas horas de la noche. Allí es donde normalmente encontrarás piezas con un toque más personal y más económicas.

Dónde encontrarlos

En las tiendas por departamentos, incluso las de descuento, puedes encontrar muchos. En internet, están las opciones habituales: Net-a-Porter, Matches, Farfetch, aunque este tipo de artículos suelen agotarse rápidamente.

Por qué esta tendencia se siente diferente

Las tendencias van y vienen, pero esta parece tener más sustancia. Quizás sea la nostalgia, o tal vez el cansancio de ver todo igual. Sea como sea, hay algo muy agradable en llevar una pieza que parece tener una historia detrás.

No se trata tanto de presumir, sino más bien de expresar algo, aunque sea un simple guiño a un libro que quizás hayas terminado o no.

Puede que el bolso "Drácula" de Rihanna esté agotado, pero la idea que lo inspiró sigue vigente. De hecho, esto es solo el comienzo.

No necesitas encontrar la pieza exacta para conectar con ella. Simplemente busca algo con personalidad, con una historia que contar; algo que parezca decir algo sobre ti, aunque sea sutil.

Porque, al fin y al cabo, los atuendos más interesantes no suelen ser los más llamativos. Son aquellos que hacen que la gente se fije dos veces y tal vez haga alguna pregunta.