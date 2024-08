La plataforma de streaming Hulu, que en Estados Unidos contiene la programación más adulta de Disney, anunció sus novedades para el mes de septiembre de este 2024. Entre las ofertas más interesantes está la temporada 24 completa de 'America's Next Top Model', y las dos películas de la saga de 'Princess Diaries'.

También están las dos entregas de 'High School Musical' y las nuevas temporadas de 'Dancing with the Stars'. El 16 de septiembre se transmitirá la premiación de los Emmy de 2024.

Entre los estrenos originales se destacan la primera temporada de 'How to Die Alone', la docuserie 'In Vogue: The 90s' y la segunda temporada de 'The Old Man', protagonizada por Jeff Bridges.

Los estrenos de Hulu para septiembre de 2024

1 de septiembre

America's Next Top Model: Temporada 24 completa

27 Dresses (2008)

A Glitch in the Matrix (2021)

A Good Day to Die Hard (2013)

Amsterdam (2022)

Bandidas (2006)

Bedtime Stories (2008)

The Bob's Burgers Movie (2022)

Breaking Up (1997)

Camp Rock (2010)

Camp Rock 2 (2009)

Date Night (2010)

Dawn Of The Planet Of The Apes (2014)

Dead Poets Society (1989)

Deliver Us From Evil (2014)

Die Hard (1988)

Die Hard 2 (1990)

Die Hard With a Vengeance (1995)

Dr. Dolittle (1998)

Dr. Dolittle 2 (2001)

Enough Said (2013)

Ferngully: The Last Rainforest (1992)

Freaky Friday (2003)

Hannah Montana The Movie (2009)

High School Musical (2006)

High School Musical 3: Senior Year (2008)

I Still Know What You Did Last Summer (1998)

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009)

Ice Age: The Meltdown (2006)

Independence Day (1996)

Jennifer's Body (2009)

Live Free or Die Hard (2007)

The Lizzie McGuire Movie (2003)

Mean Girls (2004)

Mothering Sunday (2021)

Neighbors (2014)

Neighbors 2: Sorority Rising (2016)

Never Been Kissed (1999)

The Pacifier (2005)

Pearl Harbor (2001)

The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

Princess Protection Program (2008)

Rise of the Planet of the Apes (2011)

The Roommate (2011)

See How They Run (2022)

Sicario (2015)

Snatch (2000)

Straw Dogs (2011)

Super 8 (2011)

Superbad (2007)

Us (2019)

3 de septiembre

English Teacher: Estreno de la serie

Law & Order: Special Victims Unit: Temporada 25 completa

Ready Player One (2018)

4 de septiembre

Murai In Love: Estreno de la serie (Subtitulada y Doblada)

Tell Me Lies: Estreno de la temporada 2

5 de septiembre

Arranged: Temporadas 1 y 2 completas

Forged in Fire: Temporada 10 completa

Dragonkeeper (2022)

6 de septiembre

Cash Out (2023)

The Secret Lives of Mormon Wives: Temporada 1 completa

9 de septiembre

Universal Basic Guys: Estreno de la serie

Beyond: Messages From 9/11

Clean This House: Temporada 1 completa

Neighborhood Wars: Temporada 4 completa

Road to 9/11: Temporada 1 completa

Trapped in the Towers: The Elevators of 9/11

9/11: The Legacy

9/11: The Pentagon: Temporada 1 completa

10 de septiembre

The Disappearance of Shere Hite (2023)

11 de septiembre

Los Chavez: Temporada 1 completa (Subtitulada)

Seoul Busters: Estreno de la serie (Subtitulada)

12 de septiembre

Airline: Temporadas 1 y 2 completas

13 de septiembre

How to Die Alone: Estreno de la serie

In Vogue: The 90s: Estreno de la docuserie

The Old Man: Estreno de la temporada 2

The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed (2023)

Boy Kills World (2023)

14 de septiembre

Catfish: Temporada 9A completa

15 de septiembre

Hell on Wheels: Temporadas 1-5 completas

The Favourite (2018)

16 de septiembre

The 76th Primetime Emmy Awards: Estreno especial

17 de septiembre

Child Star: Estreno del documental

Handling the Undead (2024)

18 de septiembre

American Sports Story: Estreno de la serie

Dancing With the Stars: Estreno de la temporada 33

High Potential: Estreno de la serie

19 de septiembre

The Golden Bachelorette: Estreno de la serie

UFO Hunters: Temporada 1 completa

Unidentified: Inside America's UFO Investigation: Temporadas 1 y 2 completas

Unidentified: UFOs in the Headlines

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

20 de septiembre

Little Miss Innocent: Docuserie completa

The Absence of Eden (2023)

21 de septiembre

Come Out Fighting (2022)

23 de septiembre

Rescue: HI-Surf: Estreno de la serie

24 de septiembre

Out There: Crimes of the Paranormal: Temporada 1 completa

9-1-1: Lone Star: Temporada 5 completa

25 de septiembre

The Judge from Hell: Estreno de la serie (Subtitulada)

Mama Cake: Temporada 1 completa (Subtitulada)

FLY

Murder in a Small Town: Estreno de la serie

26 de septiembre

The Floor: Estreno de la temporada 2

Grotesquerie: Estreno de la serie

The Masked Singer: Estreno de la temporada 12

Amish Stud: The Eli Weaver Story

My Hero Academia: Temporada 7 completa

27 de septiembre

She Taught Love: Estreno de la película

Crime Scene Kitchen: Estreno de la temporada 3

Doctor Odyssey: Estreno de la serie

Grey's Anatomy: Estreno de la temporada 21

Hell's Kitchen: Estreno de la temporada 23

9-1-1: Estreno de la temporada 8

What You Wish For (2023)

28 de septiembre

Asphalt City

Social Studies: Estreno de la serie

29 de septiembre

Paws of Fury: The Legend of Hank (2022)

RuPaul's Drag Race: Temporada 11 completa

30 de septiembre