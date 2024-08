La segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México' vivió, el domingo 25 de agosto, su quinta eliminación. Sabine Moussier fue la habitante que quedó fuera del proyecto, pues el público prefirió seguir viendo a Gala Montes, a Mario Bezares y a Arath de la Torre.

Sin embargo, fue Arath el que acaparó los reflectores y desde entonces ha seguido intrigando a los fans de LCDLFM en las redes sociales por la reacción que tuvo en los instantes previos a que Galilea Montijo, la presentadora del reality show, les informara quién debía abandonar la casa. El presentador de 'Hoy', el programa de las mañanas de Televisa en México, amenazó, una vez más, con dejar el proyecto por voluntad propia, sin parecer importarle que sea uno de los favoritos del público para llegar a la final y llevarse el millonario premio económico.

La actitud del hermano de Ulises de la Torre se produjo tras los fuertes señalamientos que recibió por parte de Adrián Marcelo durante el posicionamiento. El influencer le hizo saber frente a todos, y en cadena nacional, que Arath no necesitaba el dinero y que sus únicas necesidades consistían en hacer frente a un crédito fiscal que tiene con las autoridades tributarias de México y en construir una cancha de tenis en su casa de campo, mientras que varios de sus compañeros de aventura sí tenían necesidades reales.

Explotó y pidió su salida tras el posicionamiento

El sentirse juzgado, y que la producción le mostrara un video con palabras de aliento de sus tres hijos, fueron la mezcla perfecta para que Arath se quebrara, alzara la mano y pidiera salir del experimento de Televisa, pues sentía que ya no podía seguir soportando los golpes bajos que, asegura, ha recibido desde la semana uno.

"No puedo, ya no puedo, ya no puedo con los juegos, ya no puedo con este juego sucio, con estos golpes que están tratando. Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público, no puedo. No puedo con estos goles bajos, con estas mentiras, con estos ataques, con estas bajezas, no puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha", dijo Arath llorando y en medio de un ataque de ansiedad.

¿Peligra la salud mental de Arath de la Torre?

El episodio que vivió la noche del domingo no ha sido el primero, y seguramente no será el último, que tendrá Arath a lo largo del reality. En el pasado ya amagó con dejar el reality show. Cómo olvidar lo que ocurrió en la madrugada del 6 de agosto, tras el encontronazo que tuvieron los integrantes de los llamados Team Mar con los del Team Tierra, luego de que los primeros sacaran de la habitación el colchón de Sian por considerarlo un traidor, una acción que tomada por Adrián Marcelo y compañía como una más que clara provocación y hasta una actitud de xenofobia en contra del cubano.

"No puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer en estos ambientes, lo digo de verdad, pedí mi renuncia formal de salirme del juego, no quiero exponerme, ni seguir dando malos mensajes a la sociedad o equivocarme en ese sentido. Pedí mi renuncia porque tengo el derecho a hacerlo y tengo derecho a que sea aceptada", señaló Arath en su momento, sin embargo, respiró profundo y decidió permanecer en el juego.

¿Qué enfermedades padece Arath de la Torres?

Hay que recordar que el también actor padece colitis nerviosa, apnea de sueño, así como depresión y ansiedad, trastornos que han sido utilizados por sus oponentes para buscar hacerlo explotar y sacarlo del juego, pero hasta el momento Arath ha logrado controlarse.

"No puedo permitir que me den donde más me duele porque yo no elegí mi enfermedad, tengo mucha labor que hacer afuera con mucha gente. He tratado de estar pacífico con o sin medicamento. Representó una enfermedad difícil y complicada", señaló Arath tras uno de los episodios más fuertes que se han dado en la historia de la versión mexicana de este reality.

¿Se repetirá la historia de Thalí García?

Las reacciones que ha tenido Arath nos llevan a recordar lo que hace unos meses hizo la actriz Thalí García en 'La Casa de los Famosos 4', versión de Telemundo, quien abandonó la emisión luego de que rompiera la puerta de la suite de líder cuando se encontraba en ella en compañía de Lupillo Rivera.

Al igual que Arath, la actriz de 'El Señor de los Cielos' amagó con salirse de la emisión una y otra vez por sus ataques de ansiedad y de depresión, además de que padece el síndrome de Hashimoto, el cual la lleva a subir de peso si no sigue una rutina de ejercicio y alimenticia estricta, mismas que rompió en contra de su voluntad durante su estancia en el proyecto. Thalí también pidió varias veces que la dejaran abandonar el programa, hasta que se fue aparentemente fugada.

Todos esos factores, además de que acusó a la producción del reality de Telemundo de que la habían drogado y secuestrado, fueron determinantes para que Thalí saliera de la emisión y emprendiera acciones legales en contra de Telemundo, pues la señal amagó con imponerle una multa millonaria por incumplimiento de contrato, pues no solo salió del show antes de tiempo, sino que también le fue a gritar a sus excompañeros desde el exterior, algo que ella y todos los habitantes tenían determinantemente prohibido. En la actualidad, la empresa y la actriz ya llegaron a un acuerdo, el cual fue compartido por ella misma en sus redes sociales.

"Amigos, familia y medios de comunicación, me gustaría compartirles con absoluta alegría que, Telemundo y yo, logramos resolver nuestras diferencias. Siempre he valorado mi larga y buena relación con Telemundo. Estoy lista para mirar hacia delante y dar por terminado este capítulo en mi vida. Esta es la última y única declaración que daré al respecto. Espero y agradezco su comprensión y apoyo durante todo este tiempo", se lee en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, pero que ya eliminó, al igual que todos los videos que lanzó en contra de la cadena y algunos de sus ejecutivos.

La realidad es que no sabemos si Arath abandonará la casa pronto por voluntad propia, pues ya deshizo su maleta, una vez más, lo único que sí es cierto es que los integrantes del Team Tierra, liderados por Adrián Marcelo, Sian Chong y Ricardo Peralta no descansarán hasta llevarlo a ese límite, pues no hay algo que disfruten más que meterse en su cabeza y hacerlo explotar, siendo esos los juegos bajos y sucios a los que hizo referencia Arath en su más reciente ataque de ansiedad