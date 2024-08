El mundo entero está conmocionado con el tan esperado regreso de Oasis, la banda británica que es tan conocida por sus éxitos en la música como los conflictos entre sus dos integrantes y creadores, los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Desde que comenzaron los rumores la semana pasada de que se venía una reunión de Oasis, después de 15 años de pausa, los fans dudaron de que fuera verdad. Incluso ahora, que las cuentas oficiales de la banda han hecho oficial su regreso con el anuncio de las primeras fechas de su tour, todavía hay quienes que piensan que puede ser un sueño. La animosidad entre los hermanos era famosa y terrible. Tanto, que nadie se atrevía a pronosticar que podrían estar juntos en la misma habitación, menos en el mismo escenario.

Pero, ¿qué llevó a su separación y qué significa realmente este regreso para la música?

El inicio de una gran historia

A mediados de los años 90, Oasis se consolidó como una de las bandas más importantes del britpop, un movimiento musical que capturó la esencia de una generación. Si bien para muchos es imposible concebir a Oasis sin los hermanos Gallagher, antes de este monstruo musical existió The Rain, banda de la cual formaba parte Liam. Con el tiempo, Noel fue incluido en la banda a petición de su hermano.

Con Noel y Liam Gallagher a la cabeza, Oasis lanzó su álbum debut "Definitely Maybe" en 1994, que se convirtió en un fenómeno instantáneo. La guitarra marcada y letras introspectivas resonaron profundamente en una audiencia que anhelaba una alternativa al grunge y al pop comercial dominante.

El éxito solo fue en aumento y continuó con "(What's the Story) Morning Glory?", un álbum que no solo catapultó a Oasis al estrellato internacional, sino que también se convirtió en un clásico absoluto. Canciones como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova" se convirtieron en himnos de una época y una generación completa, consolidándose como líderes del britpop.

La despedida de Oasis

Sin embargo, el ascenso de Oasis fue turbulento. La tensión entre los hermanos Gallagher, conocidos tanto por su talento como por su temperamento, llegó a un punto de no retorno. La rivalidad entre Noel y Liam, que a menudo se manifestaba en peleas públicas y disputas sobre la dirección musical de la banda, comenzó a afectar la dinámica del grupo.

La situación se deterioró aún más durante la gira de "Be Here Now" en 1997, cuando los pleitos de los Gallagher se convirtieron en algo de todos los días. Aún así la banda supo resistir, hasta que en 2009, el conflicto llegó a su cúspide durante un concierto en París, cuando una pelea física entre los Gallagher llevó a Noel a abandonar la banda, poniendo fin a Oasis de manera abrupta.

La vida después de Oasis

Tras la disolución de la banda, cada uno de los hermanos tomó su camino y emprendieron proyectos por separado. Por un lado Liam formó Beady Eye, mientras que Noel empezó una exitosa carrera en solitario con Noel Gallagher's High-Flying Birds. A pesar de los esfuerzos individuales, ninguno de los proyectos estuvo a la altura de la banda original.

A lo largo de los años, las especulaciones sobre una posible reunión de la banda se mantuvieron vivas, alimentadas por rumores y las ocasionales declaraciones de los hermanos. Sin embargo, las diferencias personales y creativas parecían insuperables, y los fans comenzaron a aceptar que el sueño de ver a Oasis reunido podría ser solo eso, un sueño.

La reunión de Oasis, ¿la más esperada de todos los tiempos?

En un giro inesperado que ha sorprendido a todos, Oasis anunció su regreso esta semana, generando una oleada de emoción entre los seguidores de la banda, que ven este regreso como una oportunidad para revivir los días dorados del britpop. El regreso no solo es un triunfo para la música, sino también una señal de reconciliación entre los Gallagher, quienes aparentemente han encontrado un terreno común para reunirse.

De acuerdo con las cuentas oficiales de la banda, la gira de Oasis iniciará el 4 de julio en el Cardiff Principality Stadium y visitarán estadios de Reino Unido e Irlanda. Se espera que la banda anuncie nuevas fechas que los lleven a distintos países del mundo.