La agrupación de música regional mexicana Grupo Frontera comenzó como un grupo de amigos que se unió en Texas para hacer versiones de canciones durante la pandemia. Hoy, uno de ellos ya no es parte de la agrupación y no fue por decisión propia. Como él mismo lo dijo en un comunicado en Instagram: "estoy seguro que cómo muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido".

En el texto, Brian Ortega, quien por tres años fue el bajista de la agrupación, dio a entender que había sido dimitido de la banda sin la mayor explicación. "Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó", indicó el artista.

Sin embargo, no tuvo más que palabras hermosas para con sus compañeros de Grupo Frontera, entre los que están Beto, Juan Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora.

"Quiero agradecerles por estos últimos 3 años y medio, y por la oportunidad de ser parte de algo que creció inmensamente y crear en lo que hoy se conoce como Grupo Frontera. No les deseo nada más que lo mejor, y mucho más éxito a medida que continúan este viaje", agregó.

Ortega, también aseguró que ya tienes planes a futuro y pide a los fans que "sepan que este no es el final para mí y está lejos de serlo. Estoy emocionado por lo que viene".

Acá está el texto completo de su mensaje: