El video promocional de Tropicoqueta, el nuevo disco de Karol G, estuvo inspirado en algunas de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana. En él aparecieron Anahí, Gaby Spanic, Ninel Conde, Azela Robinson y hasta Itatí Cantoral. Sin embargo, muchos se preguntaron cómo es que la gran Victoria Ruffo estuvo ausente.

Read more: Selena Gomez y Karol G revelan su primer amor platónico y sus sorprendentes producciones favoritas de Disney

Los fans de la Ruffo inicialmente se declararon ofendidos en su nombre por lo que fue percibido inicialmente como un desaire. Sin embargo, la estrella explicó lo que había sucedido. No fue que no la invitaran. Todo lo contrario: la llamaron directamente y la actriz les dijo que no.

"Me llamó la hermana de Karol", declaró la artista al comentar que sí fue convocada a la filmación del video que hoy en día se ha hecho viral. "Les dije que no", comentó.

Read more No solo es Karol G con 'Tropicoqueta¡, Telemundo también desdibuja la lista entre las telenovelas y la música No solo es Karol G con 'Tropicoqueta¡, Telemundo también desdibuja la lista entre las telenovelas y la música

Sin embargo, las razones de Victoria Ruffo no solo fueron válidas, sino admirables. "Me hablaron con un día de anticipación o dos días y, pues, yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: 'ay, nos vemos', ¿no? Entonces sí fue muy triste que no pudiera participar", explicó la artista en una entrevista con el programa de farándula mexicano Ventaneando.

"Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar", comentó. Además, confesó que no conocía a Karol G hasta que su hija Vicky la regañó por no haber acudido al llamado de La Bichota.

"Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: '¡Mamá, pero ¿cómo te atreves?, es Karol G! Y le digo: 'a ver, cántame una de Karol G'", recordó.

"Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto", agregó.

Otra superestrella latina que sí le dijo que sí a Karol fue la conductora cubana Cristina Saralegui, quien salió de retiro para entrevistar a la artista colombiana sobre Tropicoqueta, un álbum que está envuelto en una propuesta estética inspirada en la cultura pop que imperaba en Colombia en las décadas de los 90 y 2000.