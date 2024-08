La gira por Estados Unidos de Lunay, uno de los artistas urbanos puertorriqueños del momento, viene llena de sorpresas. Uno de ellos es la posibilidad de que dos de sus fanáticos viajen a Miami a verlo con todos los gastos pagados y, como si eso fuera poco, acompañarlo después al afterparty en uno de los centros nocturnos más famosos de la llamada ciudad del Sol.

Lunay llega a Estados Unidos fresquito de su gira europea y soltando nueva música, incluyendo una muy esperada canción con Nicky Jam y el venezolano Big Soto. El artista boricua que le canta a las solteras está listo para lanzar la nueva etapa de su carrera.

Lunay y McDonalds

Ahora, imagina esto: tú, uno de tus amigos y Lunay en una noche épica en Miami. ¡Sí, has leído bien! El sorteo 2024 McCafé At Home está aquí para convertir tu sueño en realidad. No solo podrás disfrutar del increíble show del artista puertorriqueño, sino que tendrás el placer de tomarte una taza de café con él, además de muchas más sorpresas. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer?

Participar es sencillo, lo único que necesitas es seguir a Lunay en Instagram y buscar la publicación del sorteo. En ella debes dejar un comentario mencionando al amigo con que desearías vivir esta experiencia acompañado del hashtag #CafecitoConLunaySweepstakes. Solo puedes enviar un comentario por día desde el 26 de agosto y el 3 de septiembre. No olvides configurar tu cuenta para que se encuentre pública y listo. ¡Con un solo comentario ya estás participando!

El ganador será notificado por medio de mensaje directo a través de Instagram y tendrá dos días hábiles luego de su notificación para responder con sus datos para efectuar la entrega de su premio.

Ahora, ¿qué puedes ganar? El premio consiste en dos billetes de avión de ida y vuelta a Miami en clase turista, una estadía de dos noches en un hotel para ti y tu acompañante, y una tarjeta de regalo para disfrutar de comidas y transporte en la ciudad.

Pero no termina allí, también recibirás dos pases para el evento Mentirosa Thursdays en el exclusivo LIV Nightclub del Fontainebleau en Miami, Florida y una sesión VIP Backstage Pass Fan Experience con Lunay. Además de una cafetera Keurig K-Cafe Barista Bar y las deliciosas cápsulas de McCafé que te acompañarán mientras sueñas con la experiencia.

Como si todo esto fuera poco, Miami es un destino lleno de sorpresas. Desde el histórico Art Deco District hasta las playas de arena blanca de South Beach, no mentimos cuando decimos que hay tanto que explorar y disfrutar. Sin dejar de lado que LIV Nightclub es uno de los clubes nocturnos más famosos y sofisticados de Miami. Todo esto, más la oportunidad de conocer a Lunay, harán que tu visita a Miami sea una experiencia inolvidable.

El sorteo 2024 McCafé At Home por Lunay no es solo una oportunidad para asistir a un concierto, sino una invitación a vivir una experiencia única, llena de música, cultura y diversión. No dejes pasar esta oportunidad para ser parte de algo especial. Para más información, no olvides visitar las bases del sorteo en www.kdppromotions.com/CafecitoConLunay

¡Participa ahora y cruza los dedos para ser uno de los afortunados ganadores!