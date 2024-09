La artista y empresaria Selena Gomez, y el rapero y productor Benny Blanco parecen estar cerca de dar un paso importante en su relación , y es que la estrella ha sido vista en público con un anillo dorado en su dedo anular.

Las imágenes de Selena y su dedo anular izquierdo fueron capturadas por los paparazzi y examinadas a detalle por sus fans. En ellas, estrella se ve saliendo de un restaurante de comida rápida, con la cara lavada, un atuendo bastante relajado con audífonos, celular en mano y la llamativa joya.

Señales de que Selena Gómez está comprometida

Pero, este no sería el único detalle que llamó la atención de sus seguidores y sugiere que la intérprete de 'Calm Down' podría casarse pronto. Los internautas también notaron que hace unas semanas posteó una foto en sus redes sociales y en el dedo anular colocó emojis de corazones rosados. Y, por si fuera poco, acaba de seguir una cuenta especializada en la planificación de bodas en la plataforma TikTok.

De ser cierto este rumor, sin duda, no solo Selena y Benny estarían felices, pues los fanáticos han dejado en evidencia lo contentos que están desde que su estrella favorita se está mostrando plena y enamorada.

Vale recordar que Gomez y Blanco trabajaron juntos en el 2019, en la canción 'I Can't Get Enough', en la que también participaron J Balvin y Tainy.

En agosto de 2023 volvieron a unirse, Blanco participó como coproductor de 'Single Soon', el único tema que Gomez lanzó en el mencionado año. En octubre, la actriz organizó la gala benéfica inaugural de Rare Impact Fund, en apoyo a la salud mental de los jóvenes y Benny Blanco estuvo en la lista de invitados. Y, en diciembre, la actriz reveló ante el mundo que llevaba meses saliendo con el también rapero.

Antes de dar paso al 2024, Selena compartió sus primeras fotos con Benny en su feed de Instagram, en una con un grupo de amigos y en otra dándose un beso romántico, oficializando entonces que la relación cumplía seis meses.

Tras varias apariciones en público y sin ocultar su amor, en febrero de 2024, Selena Gomez brindó una entrevista a Zane Lowe para Apple Music 1, e hizo referencia a la seguridad que le hace sentir su novio. "Sin entrar en demasiados detalles, creo que es realmente importante conocer a alguien que te respete".

Y, en esta misma intervención agregó: "debo decir que, en general, es lo más segura que me siento y ha sido realmente encantador. Solo he crecido con él, así que es increíble".

En mayo del presente año, llegó el turno de Benny y, al hablar de su relación hizo énfasis en que está preparado para tener hijos, "esa es mi próxima meta. Siempre es un tema de conversación para mí". Aunque, cuando lo cuestionaron por matrimonio dijo: "me tomo todo un día a la vez y solo sé que cuando la miro, digo: 'No conozco un mundo que pueda ser mejor que éste'. Eso es lo que siempre le digo".

¿Será que Benny Blancose animó y le propuso matrimonio a Selena Gomez?