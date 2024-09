La tenista española Paula Badosa se viralizó durante la vigente edición del US Open 2024 y no precisamente por sus triunfos en el Grand Slam en New York City, sino por el curioso baile que protagonizó minutos después del triunfo con el que festejó por todo lo alto en la cancha.

No es la primera vez que un deportista baila para celebrar, incluso los tenistas, que suelen ser más demure, es decir, recatados, tienen sus formas curiosas de festejar un éxito. Más, cuando como la atleta española, se está saliendo de una mala racha.

Sin embargo, lo que llamó la atención en el US Open fue la música que Badosa escogió para expresar su emoción. ¡La española bailó, bueno perreó, reggaetón!

Paula Badosa y Don Omar en el US Open

Badosa se dejó ver celebrando la victoria con un bailecito que rápidamente se viralizó en las redes sociales.Al ritmo de la mundialmente famosa 'Danza Kuduro', tema que reúne a Don Omar con el franco-portugués Lucenzo,

El impacto de su baile moviendo las caderas fue tan grande en el público y en los seguidores del tenis que explicó que una de sus principales motivaciones para practicar este deporte es escuchar reggaetón antes de los partidos, lo que le ayuda a prepararse y entrar a la cancha con toda la energía.

"Miren chicos, yo no sé si hay muchos latinos aquí, pero siempre escucho reggaetón para motivarme. Me encanta este tipo de música", fueron las declaraciones que dio Badosa a los micrófonos.

De hecho, la conexión entre la música urbana y Badosa ha sido fundamental para impulsar su carrera, especialmente en momentos de dificultad, como cuando consideró retirarse debido a una lesión en la espalda hace un año, que también la dejó fuera del US Open 2023.

"No quiero llorar, el año pasado me tuve que retirar y un año después estoy en los cuartos. Es un sueño hecho realidad. Hace unos meses, pensaba en retirarme porque ya no creía en mí misma", dijo Badosa.

Badosa también contagió a su novio Stefanos Tsitsipas con el amor al reggaetón

El novio de Paula Badosa, el tenista Stefanos Tsitsipas, también fue contagiado por la pasión de la española por el perreo. Su influencia ha sido tan fuerte que ahora el griego no puede dejar de escuchar música latina.

Tsitsipas reveló en una publicación en X (anteriormente Twitter) en 2023 que, sorprendentemente, solo escuchaba música en español. Esto lo llevó a preguntarse qué estaba ocurriendo con él, aunque la respuesta más evidente era que Badosa era la responsable de su nuevo gusto musical.

"¿Qué pasa conmigo? No puedo escuchar más canciones en inglés", comentó al respecto en tono de broma.

Badosa no dejó pasar la oportunidad y respondió al tweet con un gif en el que se lee "mucho reggaetón", asumiendo con humor la responsabilidad de haber influido en los gustos musicales de su exnovio.

Surviving another practice session without a racket to the face. @usopen pic.twitter.com/Flgkzq4WXX — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 3, 2024

Y es que al parecer, la música desempeñó un rol importante en el romance entre Badosa y Tsitsipas. Si bien la pareja se separó en el pasado mes de junio, tal como lo confirmó la propia Badosa, en un inicio ambos compartían listas de reproducción en Spotify con frecuencia. Con el tiempo, comenzaron a salir, a tomarse fotos juntos y, finalmente, oficializaron su relación, la cual terminó de manera amistosa, tanto que incluso compitieron juntos en el US Open 2024.

Por otro lado, Badosa ha demostrado su afinidad por el género urbano en su cuenta de TikTok, donde suele compartir videos de su rutina de entrenamiento acompañados de canciones como "Mónaco" de Bad Bunny.

¡Otra estrella del deporte y del perreo!