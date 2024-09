La saga de Lupillo Rivera y sus mujeres parece ser eterna. El hermano de Jenni Rivera tiene largas despedidas en la vida real, y aun más largas ante el público y los medios. Aunque ya han pasado cinco años desde que se desvinculó de Belinda, su nombre y el de la estrella mexicana están unidos nuevamente.

Lupillo está en el centro de la atención mediática tras las sospechas de que podría haber sido mencionado en "La Mala", la nueva canción de la Beli, que se ha lanzado en una 'tiraera' contra sus ex, al mejor estilo de J Balvin y Residente, aunque mucho más sutil, por supuesto.

Ante los incesantes cuestionamientos de la prensa, el Toro del Corrido aseguró no sentirse afectado por el nuevo tema de la controversial rubia.

La Mala de Belinda

La canción, que ha generado un gran revuelo desde su lanzamiento, contiene varias líneas que algunos fans han interpretado como posibles indirectas hacia Rivera, Christian Nodal y hasta el mago Kriss Angel, todos ex parejas de Belinda,. En particular, el estribillo y algunas estrofas parecen tener un tono desafiante, que ha llevado a que los seguidores de ambos artistas especulen sobre una posible referencia los romances pasados de su intérprete. Las cosas van más allá en el video de 'La Mala', donde hay figuras con caras muy parecidas a las de los mencionados.

En respuesta a estas supuestas indirectas de la "ojiverde", Lupillo Rivera no dudó en expresar su opinión. En una reciente entrevista, el cantante y compositor abordó el tema con una mezcla de desdén y calma, aclarando que no se siente afectado por las letras de Belinda, considerando que las relaciones del pasado son aprendizajes y hay que disfrutarlos.

Belinda y Lupillo Rivera fueron relacionados sentimentalmente hace un par de años, cuando formaron parte del programa musical "La Voz México", donde ambos eran jueces y despertaron rumores de noviazgo. Sin embargo, ninguno de los dos famosos lo confirmó en su momento.

"Lo bueno es que hay recuerdos. Todas las exparejas y examores son aprendizajes de la vida y hay que disfrutarlos", comentó Lupillo.

Además, Rivera subrayó que mantiene un respeto mutuo hacia Belinda, a pesar de los rumores y las interpretaciones que puedan surgir. El artista enfatizó que las especulaciones son parte del espectáculo y que prefiere no entrar en conflictos públicos innecesarios.

"No la percibo, actualmente no sé nada de ella, la verdad", agregó.

El silencio de Belinda

Cabe mencionar que, por su parte, Belinda no ha hecho comentarios directos sobre las especulaciones que aseguran su tema está dedicado a sus famosos ex. La canción "La Mala" sigue siendo un éxito en las listas de música, y tanto los fans como los medios continúan analizando cada línea en busca de posibles mensajes ocultos.

Aquí dejamos la letra de la canción "La Mala" para que seas tú, quien saque sus propias conclusiones:

Beli, bélica

Si algo te contaron

Puede que sea verdad-ah-ah

Y no es tan grave

Solo te lo advierto

Por si te quieres quedar-ah-ah

Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa' una relación

Que lo' dejó loquito', que soy la perdición

Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Que no sirvo pa' una relación

Que lo' dejó loquito', que soy la perdición

La gente me dice: Beli, tú no eres así

Así como dicen en la prensa y en los tweet'

A los haters, kisses, que se contradicen

Mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bicep

Hace rato me dejo de emputar

Si hablan bien, si hablan mal

Otro día normal, estoy acostumbra'

Si me quieran joder, yo lo' dejo intentar

Y se van a chingar

Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Qué no sirvo pa' una relación

Qué lo' dejó loquito', que soy la perdición

Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Qué no sirvo pa' una relación

Qué lo' dejó loquito', que soy la perdición

La-la-la-la-la-la-la

Sigan ladrando, perros

La-la-la-la-la-la-la