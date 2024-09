La reina de la música latina, Shakira, ha sorprendido a sus fans tras los supuestos rumores que la involucran a ella y a su expareja, Antonio de la Rúa. En esta ocasión, la cantante colombiana y el empresario argentino habrían compartido mesa durante una cena en Miami el pasado mes de agosto, sin embargo, no serían los temas del corazón los responsables de propiciar este encuentro, sino los negocios. De acuerdo con Alex Rodríguez, presentador del programa "¡Siéntese quién pueda!", la expareja ha estado trabajando junta en cuestiones del manejo de imagen y asuntos profesionales de la cantante.

De igual forma, Rodríguez aseguró que de la Rúa fue una pieza fundamental en el manejo de la separación de Shakira y el futbolista español, Gerard Piqué, sugiriendo que el argentino ha estado detrás de los asuntos financieros de la cantante. Sin embargo, algunas otras fuentes han sugerido que el empresario argentino no estaría detrás del manejo de las finanzas de Shakira, sino que trabajaría junto a ella como un tour manager.

Juntos otra vez

Si bien muchos recuerdan a este dúo como una pareja romántica, lo cierto es que Shakira y Antonio también compartían un lazo profesional. Entre el 2000 y 2010, de la Rúa jugó un papel importante en las negociaciones entre la cantautora colombiana y la empresa productora de eventos Live Nation, una de las más grandes alrededor del mundo. De este acuerdo, Shakira obtuvo un contrato por 10 años con ganancias entre los 70 y 100 millones de dólares.

A lo largo de estos años, en los cuales no solo coincidieron laboral, sino también sentimentalmente, Shakira lanzó éxitos como sus álbumes "Shakira MTV Unplugged', 'Servicio de Lavandería' (tanto en español como en inglés), 'Live and off the record', 'Fijación Oral Vol. 1 y 2', 'She Wolf' y 'Sale el Sol'. Además de las giras 'Tour Anfibio', 'Tour de la Mangosta', 'Tour Fijación Oral' y el 'Sale el Sol World Tour'.

De igual forma, este período fue el que terminó de consolidar a Shakira como uno de los grandes íconos de la música latinoamericana llevándola a alcanzar la fama y el reconocimiento mundial. Esto se vio reflejado cuando fue invitada a la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006 para presentar su éxito 'Hips Don't Lie', y cuatro años después, ser la artista seleccionada para realizar la canción oficial del Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica, regalando uno de los himnos más icónicos e inolvidables del fútbol: 'Waka Waka'.

Fricciones en la relación

A pesar de los éxitos profesionales que cosechaban Shakira y de la Rúa, su relación parecía ya no ser la misma. Si bien la pareja se comprometió en 2006, la boda nunca se da debido a los diversos compromisos de la artista. Tras poco mas de 10 años de relación, ambos rompen su compromiso en medio de diversos rumores que señalaban una infidelidad por parte de la colombiana con el futbolista Gerard Piqué tras coincidir en la producción de la canción "Waka Waka".

Aún después de la separación, de la Rúa continuó representando a la cantante hasta que en 2012, este presentó una demanda contra la cantautora por 100 millones de dólares asegurando que la artista había incumplido sus pagos durante el 2011. Ante esta situación, el caso fue llevado a los tribunales, donde Shakira salió victoriosa. Un año después, en 2013, sería ella quién presentaría una demanda contra el argentino por robo y estafa.

Aunque las condiciones de su ruptura no fueron las mejores, lo cierto es que ambos han aliviado las asperezas con el paso de los años y su posible nueva sociedad emociona por los éxitos obtenidos en el pasado.