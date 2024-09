Pedro Almodóvar, sin duda uno de los directores de cine más influyentes de nuestro tiempo, se encuentra en el Venecia promocionando su más reciente película, 'The Room Next Door', o 'El Cuarto de Al Lado", en español.

Sobra decir que el director español convenció al público. En el Festival de Venecia, Almodóvar y sus actores recibieron una ovación de 17 minutos, la más larga de esta edición, hasta ahora. Este esperado largometraje, que marca su debut en inglés, no solo ha dejado a todos hablando por su impresionante elenco, sino también por el valiente y conmovedor mensaje que trae consigo: la defensa del derecho a la eutanasia.

El activismo de Almodóvar

Almodóvar aprovechó su éxito y el spotlight para abogar por una causa que, aunque polémica, se ha vuelto cada vez más relevante en las conversaciones globales: la posibilidad de decidir sobre el propio final de la vida en condiciones dignas.

En 'The Room Next Door', Tilda Swinton interpreta a una periodista que, debido a un cáncer terminal, decide poner fin a su vida con la ayuda de una amiga cercana, interpretada por Julianne Moore. Este acto de valentía y amistad es el núcleo de la película, y Almodóvar lo utiliza como una plataforma para discutir la necesidad de legalizar la eutanasia en todo el mundo.

Almodóvar es afín a los temas controvertidos, y su carrera ha estado marcada por abordar temas como la sexualidad, la identidad y la muerte con una sensibilidad única. Sin embargo, su mirada sobre la eutanasia en esta película es particularmente resonante, especialmente entre las nuevas generaciones para las que cuestionar y redefinir las normas establecidas es un must.

Enseguida, se arrancó a contestar en inglés. Un caso raro. Aunque única era la ocasión: estrenaba su primer largo en ese idioma. Pero, en la presentación de La habitación de al lado, hoy lunes, en el concurso del festival de Venecia, Pedro Almodóvar también utilizó el castellano. Alto y claro: "He hablado de enfermedades porque las he padecido y algunas han limitado mucho no mi actividad cinematográfica pero sí mi movimiento. En este caso hablo de una terminal. Y es una película a favor de la eutanasia. España es el cuarto país europeo en tener una ley sobre ello. Es urgente que exista en todo el mundo. Es terrible tener que comportarse como delincuentes", aseveró. Se oyeron aplausos. El discurso se centró en la vida, la muerte, la amistad y la maternidad, temas centrales del largo. Pero Almodóvar también quiso aprovechar el altavoz de Venecia para tocar la política, otro de los asuntos que más le apasiona. "Esta película es lo opuesto a lo que en España llamamos 'discursos del odio'. Querría mandar un mensaje por todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. La extrema derecha pretende que el Gobierno envíe a la marina para que no entren, y convertirlos incluso en invasores. Es delirante, es injusto, profundamente estúpido", apuntó.

Aunque en su país natal, España, la eutanasia es legal desde 2021, en otros lugares del mundo, como el Reino Unido, la eutanasia es severamente penalizada. Según Almodóvar, la posibilidad de elegir cuándo y cómo morir debería ser un derecho universal, y no un privilegio limitado a ciertos países.

En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En Estados Unidos fue legalizada en Washington (estado) en 2008,​ Vermont en 2013,​ California​​ y Washington D. C.,​ y Colorado​ en 2016, Hawái en 2018,​ Nueva Jersey en 2019,​ Maine en 2020,​​ y Nuevo México en 2021-

Pero 'The Room Next Door' no es solo una película sobre la muerte; es también un recordatorio sobre la vida, sobre cómo enfrentar el inevitable final con dignidad y, sobre todo, con control sobre nuestras decisiones más íntimas. Almodóvar ha explicado que la película está impregnada de un tono optimista, no solo en su defensa de la eutanasia, sino también en su mensaje sobre la importancia de no ignorar las crisis globales, como el cambio climático.

En un mundo donde las decisiones sobre nuestro propio cuerpo son cada vez más cuestionadas y debatidas, su película se convierte en una poderosa declaración a favor de la autodeterminación. Además, la forma en que Almodóvar siempre consigue mezclar el drama con toques de humor y humanidad, hace que la película no solo sea un llamado a la reflexión, sino también una experiencia cinematográfica que, sin duda, captará la atención y el corazón de muchos.