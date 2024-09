Johann Vera y Emily Stefan conmueven las redes sociales al contar sus experiencias familiares con respecto a sus orientaciones sexuales. Por medio de un TikTok publicado en la cuenta de Johann, ambos junto a Gemeny Hernández, actual pareja de Emily, compartieron un poco de cómo fue "salir del clóset" con sus familias. Desde la confianza de ellos para compartirlo con sus seres queridos hasta historias de rechazo por parte de los mismos.

Emily cuenta que la confesión de su orientación sexual con sus padres se dio a los 22 años cuando se enamoró de Gemeny. Aunque al inicio la situación fue complicada, con el tiempo los padres de Emily, Gloria y Emilio Stefan, han aceptado la relación.

Por otro lado, el caso de Johann es distinto. En el video se puede escuchar el último sencillo de Vera titulado "Closet", el cual fue lanzado el pasado 22 de agosto. En la canción el artista habla de la frustración de tener que esconder su amor y su identidad, y cómo le parece absurdo tener que ocultarse ante los demás por "amar distinto".

"Tal vez, encajar en tantos moldes no es lo mío. Me cansé de que otros digan que es prohibido tomar de la mano a quien más he querido sin estar escondido", dice Johann en la primera estrofa de su canción.