El célebre espectáculo de Broadway, 'Chicago', está a punto de recibir nuevamente un toque latino con la llegada de una de las mayores estrellas de la música actual: Sebastián Yatra.

El reconocido cantante y compositor colombiano, famoso por éxitos internacionales como 'Dos Oruguitas' de 'Encanto' y el pegajoso 'Tacones Rojos', se dispone a enfrentar un nuevo reto en su carrera: subir al escenario de Broadway.

Así lo anunció él mismo: "Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero POR FIN les puedo contar que voy a ser protagonista en BROADWAY en la obra CHICAGO🤵🏻‍♂️♥️🗽🥲 no me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales. Recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza!! 🤯 ¡¡Los veo en BROADWAY!! y... Billy Flynn, ahora colombiano ✌🏻😎 (las fechas aparecen al final de este videito que les hicimos con mucho amor).

Billy Flynn: un abogado que sabe manipular la opinión pública

El papel de Billy Flynn es crucial en la trama de 'Chicago'. Flynn es un abogado astuto y sin escrúpulos, maestro en manejar la opinión pública y los medios de comunicación para ganar los casos más difíciles. Especializado en defender a mujeres acusadas de asesinato, su pragmatismo y cinismo lo convierten en uno de los personajes más intrigantes y complejos del musical. Ahora, Sebastián Yatra será quien tome las riendas de este rol, aportando su estilo personal y su talento a la producción de mayor duración en la historia de Broadway.

El papel ha sido interpretado por grandes del teatro, y un artista del mundo latino. Sin embargo, el Billy Flynn más recordado es el de Richard Gere en la película 'Chicago' inspirada en la obra.

Latinos brillando en Broadway: Yatra se une a una destacada lista de artistas hispanos

Yatra no es el primer artista latino que parte del musical 'Chicago'. Figuras como Bianca Marroquín, quien ha brillado como Roxie Hart, o Ana Villafañe y Jaime Camil, han dejado su huella en este prestigioso escenario.

Marroquín, oriunda de México, ha interpretado a Roxie en numerosas ocasiones, ganándose el corazón del público con su singular estilo y su habilidad para representar a la comunidad hispana en uno de los teatros más famosos del mundo. Jaime Camil, también mexicano, triunfó en 2016 con su interpretación de Billy Flynn.

Sebastián Yatra y su emoción por debutar en Broadway

Para Yatra, este debut representa la realización de un sueño. El artista reveló su entusiasmo por formar parte de un espectáculo tan emblemático, subrayando la oportunidad de aprender y crecer junto a un elenco talentoso.

"Llevar mi arte a Broadway es algo que siempre he soñado. Ver a artistas como Ricky Martin triunfar en Broadway me ha inspirado, y ahora es mi turno de poner todo mi esfuerzo y dedicación en este nuevo desafío con 'Chicago'", expresó.

Yatra debutará en una presentación especial que se llevará a cabo desde el 25 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2024, en el icónico Ambassador Theatre de Nueva York.

Información sobre boletería para no perderte a Yatra en Broadway la puedes conseguir haciendo click aquí.