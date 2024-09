Al futbolista Cristiano Ronaldo ya no le basta con ser considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, sino que ahora quiere traspasar su imperio a lo digital para posicionarse como el nuevo rey de YouTube. Así como su rivalidad con Lionel Messi en la cancha fue histórica, ahora tiene un nuevo rival.

La meta de Cristiano es superar a Mr. Beast, conocido creador de contenido que a la fecha suma más de 310 millones de suscriptores en la plataforma de videos.

Cristiano Ronaldo en YouTube

El estar a tan solo un gol de llegar a los 900 como futbolista profesional ya no le basta al ídolo portugués. Hace apenas un par de semanas estrenó su canal de YouTube en su búsqueda de seguir vigente en distintas plataformas y su rápido crecimiento hizo que se trazara como meta próxima tumbar a Mr. Beast de la cima. No es para menos, en menos de un mes ya superó los 58 millones de suscriptores.

Pero lo que nadie esperaba es que el Bicho sacara el tema este lunes durante una rueda de prensa con la selección de Portugal, dejando una pista de lo que podría venir para su futuro posterior a retirarse del fútbol.

"Él (Mr. Beast) es el hombre al que tengo que vencer en YouTube y quiero vencerlo, cuidado", señaló Cristiano Ronaldo entre risas.

Posteriormente aseguró que ya sus hijos lo ven como un YouTuber a pesar de que afirmó que quiere tener su canal para estar mucho más cerca de sus aficionados y regalarles un nuevo punto de vista del goleador histórico del fútbol mundial.

¡Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber! Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans", añadió el autor de 450 goles con el Real Madrid.

'UR Cristiano': Una mina de oro por explotar para Cristiano Ronaldo mientras supera a Mr. Beast

Los 310 millones de seguidores que se jacta tener en YouTube el creador de contenido Mr. Beast, parecen ser "pan comido" en el futuro para Ronaldo, que ha mostrado un crecimiento nunca antes visto en su canal 'UR Cristiano'.

En su primer día, CR7 alcanzó en 10 minutos los 100.000 suscriptores, marcando un récord sin precedentes para conseguir su primera placa (plata) en YouTube, algo que también repitió horas más tarde cuando llegó al millón de suscriptores para sumar su segunda placa (oro).

Es por ello que las comparaciones no se hicieron esperar, porque Mr. Beast logró sus primeros 10 millones de seguidores en 132 días, mientras que el delantero del Al-Nassr en la primera división del fútbol árabe lo consiguió en medio día.

Hasta el momento de esta publicación, ya Cristiano Ronaldo tiene aseguradas varias placas de diamante en YouTube (10 millones) y ahora irá por los 100 millones de usuarios con los que sumaría la última placa especial de YouTube, de diamante rojo, que tienen muy pocas personas en el mundo, incluyendo el citado Mr. Beast.

En caso de continuar con un crecimiento sin precedentes, Cristiano Ronaldo podría superar a Mr. Beast en apenas meses, sumando un nuevo hito a su carrera tras dominar en el fútbol (junto a Lionel Messi) y ser la persona más seguida en Instagram con más de 635 millones de followers.