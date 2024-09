El artista y productor de cine estadounidense Johnny Deep casi romple la internet con su sonrisa. El eterno Capitán Jack Sparrow había sido criticado por su fanaticada por el deterioro de sus dientes, que se veían descoloridos y manchados.

Sin embargo, todo parece indicar que Deep le dedicó el tiempo requerido a su dentadura y asistió a un especialista. En sus más recientes vacaciones se dejó ver luciendo dientes blancos y relucientes.

La nueva sonrisa fue descubierta por los seguidores en Instagram del bartender Rap Rap Zoilo, quien compartió un material audiovisual en donde mostró al protagonista de 'Piratas del Caribe' disfrutando en su bar de las Bahamas. En el video se le veían los dientes tan bien arreglados que se llevaron toda la atención. Las imágenes muestran a Johnny Deep saludando a los clientes y hasta ayudó a preparar su bebida.

Además de su comentada sonrisa, su apariencia en general fue comentada, y es que el también músico lucía muy fresco con una camisa de botones beige, pantalones cortos combinados con una tela amarilla y verde que lleva alrededor de su cintura.

En redes sociales algunos usuarios cuestionaron si se trataba de un material actual y el camarero de Lorraine's Café en el distrito Exuma de las Bahamas lo confirmó: "Se quedó en su isla aquí en las Bahamas durante una semana y me visitó para tomar mi bebida especial de la casa", respondió @killerbartender

Los fans aprueban

Los comentarios fueron todos favorables. "Se arregló los dientes, ¡definitivamente! Se ve muy bien", expresó. Otro dijo: "Gracias por arreglarte los dientes".

Otro intervino y escribió: "¡Hola, dientes nuevos! Se ve genial". Un cuarto usuario escribió: "¿Tengo razón al ver que sus dientes se ven más brillantes que nunca?".

Mientras que otros tantos hicieron referencia a su feliz apariencia: "Me encanta. Lo veo tan relajado y feliz", dijo un usuario. Un fan diferente comentó: "Se ve increíble, feliz y saludable".

Vale recordar que, hace algún tiempo, en una entrevista con Premiere, Depp hizo referencia a su salud dental en los años 90: "hace ocho años me realizaron una endodoncia que nunca se completó. Es como un pequeño muñón podrido". Y, agregó: "me desespera ver a alguien con dientes impecables. ¡Preferiría tragarme un insecto antes que tener esos dientes perfectos!".

Además hizo referencia a su intención de modificar los dientes de Jack Sparrow para la franquicia: "Jerry (Bruckheimer, productor) se sintió algo incómodo y los ejecutivos de Disney no estaban muy contentos con la idea…Les dije: 'miren, estas son mis decisiones. Conocen mi trabajo. O me apoyan o me despiden'. Por suerte, no lo hicieron".

La pregunta que queda es: ¿Se tragó el insecto?