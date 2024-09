Este año, el Festival de Cine de Venecia no solo nos trajo películas alucinantes, sino que también nos regaló algunos momentazos de las parejas más hot de Hollywood. Y si hablamos de sugar daddies en la alfombra roja, estos galanes demostraron que la edad es lo de menos. ¡Aquí te va el top!

Empecemos con el más comentado de todos: Brad Pitt.

Brad Pitt e Inés de Ramón

Brad Pitt, a sus 60, sigue siendo el crush de toda la vida. Esta vez, lo vimos acompañado por su nueva chica, Inés de Ramón, de 31 años, y sí, ¡hicieron su debut oficial! Caminaron juntos por la alfombra roja de 'Wolfs' como diciendo "sí, estamos juntos, deal with it". Inés, ejecutiva de una marca de joyería, brilló tanto como Brad, quien parece estar más relajado y feliz que nunca tras dejar atrás el drama de su pasado con Angelina.

Rami Malek y Emma Corrin

¿Quién dijo que Rami Malek no sabe cómo llamar la atención? A sus 43 años, Malek está en una relación con la actriz Emma Corrin, de 28 años. Aunque ya se les había visto juntos, y muy enamorados, en otros eventos, fue en Venecia donde debutaron oficialmente con su romance en una alfombra roja. Malek, siempre discreto con su vida personal, no oculta más su alegría de estar al lado de Corrin, famosa por interpretar a la Princesa Diana en 'The Crown'. ¿Su diferencia de edad? No les importa ni un poquito, porque el encanto y la química entre ambos son más evidentes.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel

A los 64 años, Antonio Banderas sigue robando corazones. El actor asistió al festival acompañado de su pareja, Nicole Kimpel (43 años), con quien ha estado desde 2014. Banderas y Kimpel forman una de las parejas más estables de Hollywood. Nicole ha sido un apoyo fundamental en la vida del actor, especialmente durante el susto que vivieron tras el infarto de Banderas en 2017, en el que el malagueño contó que fue ella quien le salvó la vida​.

George Clooney y Amal Clooney

George Clooney (63 años) no se queda atrás en esta lista. Su relación con la exitosa abogada y activista Amal Clooney (46 años) sigue siendo una de las más admiradas. Ambos asistieron al Festival de Cine de Venecia, donde Amal, con su elegancia característica, se robó todas las miradas con un vestidazo amarillo de Versace. Sin duda son couple goals, y su química en Venecia (y en cada evento) lo demuestran. Además, Clooney se encuentra en un gran momento, no solo gracias a lo que refleja junto a su esposa, si no por el estreno y la ovación que recibió por la película de 'Wolfs' que compartió junto a su gran amigo Brad Pitt.

Richard Gere y Alejandra Silva

A sus 75 años, Richard Gere y su esposa Alejandra Silva (41 años) son prueba viviente de que el amor no tiene edad. Ambos se lucieron en la alfombra roja del Festival y además asistieron a la gala benéfica de amfAR en Venecia, donde Gere fue homenajeado por su activismo en la lucha contra el SIDA. Y sí, con más de 30 años de diferencia, siguen siendo una de las parejas más queridas en el mundo de las celebridades.