El debut cinematográfico en 'Queer', del cantautor Omar Apollo, y a cuya presentación llegó de la mano del director Luca Guadagnino, ha dado la vuelta al mundo gracias a su estreno esta semana en el Festival de Cine de Venecia y por la sensual escena que comparte con el protagonista, Daniel Craig.

El artista latino, abiertamente gay, hizo un espacio en su gira 'God Said No' para asistir a la presentación de la película, que fue recibida con una ovación de pie de nueve minutos de duración después de su exhibición.

Omar Apollo ha sido parte de los esfuerzos promocionales de 'Queer', incluyendo una entrevista publicada en Interview Magazine, en formato de conversación, en la que el artista mexicano-americano habló con Drew Starkey, quien co-protagoniza la película con Craig.

En la charla, Omar contó que tuvo una escena erótica con Craig y que como parte de los preparativos decidió bajar casi 20 libras, o 9, kilos, porque al leer el guión vio que su personaje era descrito como alguien con el estómago plano y bronceado.

"Tuve que hacer dieta de sopa. Luca (el director) no me dijo que adelgazara, pero cuando estás a punto de hacer una escena de sexo con Daniel Craig, piensas: "Ey, no puedo estar desviando la mirada", contó el artista, quien fue nominado al Grammy y al Latin Grammy en 2022 por su primer disco 'Ivory'.

Y agregó: "Pensé, maldita sea, en realidad no estoy plano ahora mismo. Tuve que ponerme las pilas, mientras estaba de gira con SZA. Por suerte, no tenía tantos parlamentos".

Omar Apollo debuta en el cine acompañado por grandes

'Queer', dirigida por Guadagnino ('Call Me By Your Name' and 'Challengers'), ha generado gran expectativa, especialmente entre la comunidad LGBTQ+, debido a su audaz representación de las relaciones y la exploración de temas de identidad y deseo.

El filme está basado en la novela homónima de 1985 escrita por William S. Burroughs, y está ambientado en el vibrante escenario de la Ciudad de México de los años 50. La historia sigue al personaje de Lee, interpretado por Craig, mientras se sumerge en una serie de encuentros sexuales que lo llevan a una obsesión turbulenta con un joven ex marinero, interpretado por Drew Starkey.

Además de la participación de Apollo, 'Queer' cuenta con un elenco estelar y un equipo de producción impresionante, como el director de fotografía Sayombhu Mukdeeprom y los compositores Trent Reznor y Atticus Ross, conocidos por su trabajo en películas como 'The Social Network', 'Gone Girl' y 'The Girl with the Dragon Tattoo'.

Omar Apollo de gira

El artista retoma su tour 'God Said No' este fin de semana. Estas son las fechas:

9/10 – Cincinnati, OH @ The ICON Festival Stage at Smale Park

9/11 – Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheater

9/13 – Charlotte, NC @ Skyla Credit Union Amphitheatre

9/14 – Atlanta, GA @ Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park

9/16 – Miami, FL @ FPL Solar Amphitheater at Bayfront Park

9/17 – Orlando, FL @ Orlando Amphitheater

9/19 – Houston, TX @ The Lawn at White Oak Music Hall

9/21 – Austin, TX @ Moody Amphitheater at Waterloo Park

9/22 – Irving (Dallas), TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory

9/24 – Bentonville, AR @ The Momentary *

9/26 – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

9/29 – Vancouver, BC @ Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

10/1 – Seattle, WA @ WAMU Theater

10/2 – Troutdale, OR @ McMenamins Edgefield *

10/4 – Berkeley, CA @ The Greek Theatre *

10/5 – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

10/8 – Santa Barbara, CA @ Santa Barbara Bowl *

10/10 – Mesa, AZ @ Mesa Amphitheatre

10/11 – San Diego, CA @ The Rady Shell at Jacobs Park