La tendencia de que grandes películas sobrevivan en el presente gracias a la nostalgia sigue pegando fuerte en Hollywood y tras el éxito que produjo revivir otras franquicias de cintas famosas como una nueva producción de 'Indiana Jones', 'Jumanji', 'Zoolander 2' y hasta el cierre definitivo de 'Halloween', con Jamie Lee Curtis, ahora le tocó el turno a un clásico del cine que parecía haber tenido su historia cerrada: Beetlejuice.

La confirmación del éxito de esta secuela, que lleva por nombre 'Beetlejuice Beetlejuice', de Warner Bros. Pictures llegó este fin de semana luego de su estreno al reportarse ganancias por más de $145 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales $110 millones corresponden al mercado local de Estados Unidos y otros $35.4 millones a la taquilla de otros 69 países.

También en países de América Latina fue un completo éxito, posicionándose en la primera posición de los países hispanos como México, Argentina y Venezuela. Pero el monto a facturar podría seguir subiendo debido a que hay mercados como Japón, Alemania o Francia aún no se ha estrenado oficialmente y se espera que lo haga en las próximas semanas o meses.

Las cifras de 'Beetlejuice Beetlejuice' reflejan un aumento notable en comparación con segundas partes en lanzamientos de Disney como el reinicio de Kingdom of the Planet of The Alpes, Alice Through the Looking Mirror y o Ghostbusters: Frozen Empire.

Pero ¿el temprano éxito de Beetlejuice se debe enteramente a la nostalgia o hay otros factores involucrados en ello como la química del equipo y en especial entre Wynona Ryder y Jenna Ortega?

¿El éxito de Beetlejuice 2 se sostiene en Jenna Ortega y Winona Ryder?

Los reportes de actuación del protagonista Michael Keaton sugieren que mantiene su rol de los años 80 a la perfección, pero también parte del triunfo de la cinta radica en la joven Jenna Ortega y la experimentada Winona Ryder.

La química que han demostrado juntas durante la gira de campaña de promoción de la película y también en pantalla, como madre e hija, ha hecho que muchos seguidores puedan congeniar con las actrices y sentirse identificados en una especie de combinación de experiencia (Ryder) con juventud (Ortega).

Ortega y Ryder mantienen su relación de "madre e hija" incluso fuera de las pantallas, lo que ha llevado a especular con que la estrella de 'Stranger Things' (Netflix, 2016) podría hacer un cameo en la venidera segunda temporada de 'Wednesday' (Netflix, 2023) donde la joven sorprendió con su actuación y se ganó el cariño de muchos.

De hecho los rumores también los alimentó la misma Ortega revelando en una reciente entrevista que tiene intención de trabajar nuevamente con Ryder sin importar el proyecto que sea.

"No sé mucho sobre eso, pero obviamente me encantaría trabajar con Winona nuevamente, y si no es en Wednesday, entonces será en otra cosa, espero", señaló. "Hablamos de eso todo el tiempo, y eso sería muy dulce para mí".

Ya sea gracias a Ryder y Ortega, que en definitiva han conquistado al público y a la crítica por igual, al fanatismo por Beetlejuice, al rol que desempeña Keaton o a la nostalgia de ver la segunda parte de una película de hace mas de 40 años Warner Bros se frota las manos como estudio.

Y es que todo indica que el estudio apunta a conseguir hacerle frente a Disney, que este año superó los $4,000 millones de dólares en ganancias tras los lanzamientos de Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus, The First Omen y Kingdom of the Planet of the Alpes.

Ya anteriormente Warner Bros. Pictures había superado el reglón de los $1,000 millones de dólares gracias a la secuela de Dune, siendo el primer estudio que lo consiguió en 2024.