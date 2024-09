Rodrigo Prieto, director de fotografía y genio detrás de producciones como 'Los asesinos de la luna', 'Barbie', 'El lobo de Wall Street', 'Babel', entre otras joyas visuales del cine, se estrena como director con la adaptación de 'Pedro Páramo', la icónica novela de Juan Rulfo que ha marcado generaciones en México y el resto de Latinoamérica.

La decisión de adaptar 'Pedro Páramo' no es una tarea cualquiera. Esta novela, publicada en 1955, es considerada un tesoro de la literatura contemporánea, llena de realismo mágico y una narrativa enigmática que conecta la vida, la muerte y los recuerdos de un México rural lleno de misticismo.

Para Prieto, el reto de llevar esta obra maestra a la pantalla no solo es profesional, sino también personal:

"Es una novela que a tantos nos ha afectado y a mí, muy particularmente, porque desde chico le he tenido miedo a la oscuridad, a los fantasmas, pero al mismo tiempo una fascinación por eso. En México hay un sabor muy especial sobre el miedo, por eso siempre me fascinó la novela. Pero ahora ya más evolucionado, veo a la novela de una manera distinta, veo más a los personajes, y para mí fue muy bonito trabajar con los actores para darles vida, tuve un elenco extraordinario".

'Pedro Páramo' sigue la historia de Juan Preciado (interpretado por Tenoch Huerta), quien, tras una promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, viaja al pueblo de Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo (Manuel García Rulfo). Pero lo que comienza como una búsqueda se convierte en una confrontación con los fantasmas del pasado en un lugar que parece existir entre el mundo de los vivos y los muertos.

Rodrigo Prieto se ha rodeado de un equipo de primer nivel para su debut: desde la banda sonora a cargo de Gustavo Santaolalla, hasta el diseño de producción de Eugenio Caballero y Anna Terrazas. Además, la película debutó con elogios y aplausos en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) antes de su llegada a Netflix en noviembre.

Fue precisamente durante la ronda de preguntas y respuestas con la prensa después del estreno de la cinta en el prestigioso festival, donde su protagonista Tenoch Huerta provocó las risas de los asistentes con una analogía muy particular: "Es una película que hicimos con todo nuestro amor y quiero decirles que si alguien no entendió del todo la historia, no se preocupen, porque así es México. Ni siquiera nosotros entendemos a nuestro país", aseguró.

Para Prieto, quien nos tiene acostumbrados a su capacidad de crear atmósferas visuales deslumbrantes en la pantalla, seguramente dirigir esta película sea la realización de un sueño, o una forma de honrar tanto el legado de Juan Rulfo como sus propias raíces.

Y aunque es su primera vez como director, su experiencia en el set como director de fotografía lo convierte en el candidato perfecto para transportar la oscura y mística atmósfera de 'Pedro Páramo' a la pantalla. No por nada ha sido el DP elegido por Martín Scorsese para sus últimas películas.

¿Qué podemos esperar? Sin duda, una película visualmente impresionante que nos hará sentir como si estuviéramos caminando junto a los fantasmas de Comala.