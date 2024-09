El domingo 8 de septiembre de 2024 el Peacock Theater, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, fue sede de la segunda noche de los Emmys de Artes Creativas, una entrega en la que se repartieron cualquier cantidad de estatuillas y que sirve de antesala para la gran gala que se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre y donde se entregarán los premios más importantes.

Las grandes ganadoras de la noche fueron la serie "Shogun", que se llevó a casa 14 trofeos, superando por uno a la serie "Josh Adams", la cual desde el 2008 ostentaba el récord máximo de reconocimientos obtenidos, con 13.

Detrás de "Shogun", que aún en la gran noche puede recibir cuatro premios más", se situó "The Bear", la cual tuvo que conformarse con tan solo 7 reconocimientos.

Tal y como ya se ha vuelto una tradición, la presencia latina dijo presente en los Emmys 2024 y a continuación te contamos quiénes se llevaron la máxima gloria a casa.

Néstor Carbonell

Uno de los reconocimientos de "Shogun" fue gracias Néstor Carbonell en la categoría "Outstanding Guest Actor in a Drama Series" por su papel de "Rodrigues".

Aunque nació en Nueva York hace 56 años, Néstor lleva la sangre latina en las venas, pues sus padres Néstor Tulio Carbonell y Rosa Ramírez son de origen cubano.

Elissa Alcalá

La nación azteca se llevó a casa, de la mano de la mexicoamericana Elissa Alcalá, un premio más en la categoría "Outstanding Fantasy/SCI-FI Costumes". Ella fungió como asistente de vestuario de Shawna Trpcic en "Part Eight: The Jedi, The Witch, And The Warlord".

Jessica Zavala

Esta mujer de raíces latinas, pero radicada en Nueva York, fue galardonada en la categoría "Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie" por la serie "American Horror Story: The Auteur". Fungió como asistente de vestuario en la exitosa producción.

Andrea Kristina Alcalá

Esta maquillista venezolana, que hace no mucho adquirió la nacionalidad canadiense, fue galardonada en los Emmy por el rol que jugó en la serie "Shogun". Se llevó el reconocimiento a casa dentro de la categoría "Outstanding Period or Fantasy/SCI-FI Make Up (Non-Prosthetic)".

Maria Gonzales

La presencia latina en "Shogun" siguió presente con la editora Maria Gonzales, quien fue premiada en la categoría "Outstanding Picture Editing for a Drama Series".

Mark Caballero

Nacido en Estados Unidos, pero de raíces latinas, el director creativo Mark Caballero fue premiado en la categoría "Outstanding Motion Design" por el proyecto "Jim Henson Idea Man".

Carlos Rafael Rivera

Nacido en Washington, pero con parte de su vida viviendo en Guatemala, Costa Rica y Panamá, este compositor es todo un orgullo latino. Ganó un Emmy en la categoría "Oustanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)" por "Book of Calvin" en "Lessons in Chemistry".